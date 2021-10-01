Cyprus Mail: Guterres'in temsilci ataması tam bir zaman kaybı

Cyprus Mail Başyazısı:

Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Pazartesi günkü görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Anastasiades, Kıbrıs sorununa bir elçi atanmasına ilişkin ertesi gün bir açıklama beklediğini söyledi. Salı veya Çarşamba günü, Türk tarafının elçinin önerilen görevine katılmadığı için bunu engellediği yönünde basında çıkan spekülasyonları körükleyen bir açıklama yapılmadı.

Raporlar, Kıbrıs hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'ne karşı sorumlu bir 'temsilci' atanmasını isterken, Türk tarafının, BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi altında olacağı için geçtiğimiz günlerde istifa eden Jane Holl Lute gibi bir 'özel elçi' istediğini öne sürdü. Genel Sekreter. İronik olarak, son iki BM özel temsilcisi Alexander Downer ve Espen Barth Eide, Anastasiades tarafından hedef alınmış ve hükümetiyle arası kötüydü.

Bu elçinin görevinin ne olacağı konusunda da sorular vardı. Tatar, iki devletli hedefi doğrultusunda, güven artırıcı önlemler ve "iyi komşuluk" gibi belirli konularla ilgilenmelerini isterken, Anastasiades, muhtemelen federal bir çözüm için müzakerelerin yeniden başlatılmasını kolaylaştırmalarını istedi.

O halde Anastasiades, Tatar ile temsilcinin/elçinin görevi hakkında kendisini ayıran uçurum göz önüne alındığında, BMGK'nın neden bir açıklama yapmasını beklemişti? Toplantıda konuşulanları yanlış mı anlamıştı? Asıl soru şu: İki taraf misyonlarının ne olacağı konusunda anlaşamazken Guterres neden bir elçi/temsilci atasın?

Elçisi Jane Holl Lute'nin iki yıldan fazla bir süredir çıkmazı kırmadaki başarısızlığı, yılın başlarında Cenevre'de düzenlenen ve iki tarafın da çıkmazı doğruladığı gayri resmi konferansta iyi belgelenmiş ve netleşmişti. Bu bağlam göz önüne alındığında, BMGK'nın zıt yönlere giden iki taraf arasındaki farkı kapatmaya çalışmak için bir elçi ataması tam bir zaman ve kaynak kaybı olacaktır.

Belki de Kıbrıs hükümetinin korkusu, BMGK'nın herhangi birini atamamasının, BM'nin Kıbrıs'a müdahalesinin sonunun başlangıcına işaret etmesidir. Guterres bir temsilci bulundurmanın bir anlamı olmadığına karar verirse, bir sonraki adım BM misyonunu kapatmak ve barışı koruma birliklerini geri çekmek olabilir. İki tarafın bir anlaşmaya varma şansı olmadığında, BM'nin varlığının hiçbir gerekçesi olmayacaktır. Ve 50 yıldan fazla başarısız barış çabalarından sonra, hiç kimse BM'yi nihayet Kıbrıs'tan ayrıldığı için suçlayamazdı.

Son zamanlarda kimse bu olasılıktan bahsetmedi, ancak işlerin gittiği yön bu.