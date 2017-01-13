“Cyprus Stop Traffıckıng” Rum Kesimini AB’ye şikâyet etti

“Cyprus Stop Trafficking” isimli örgütün, “Köfünye” (Geçitkale)’de bulunan ve Rum kesiminden uluslararası koruma talebinde bulunan kişilerin misafir edildiği merkezle ilgili olarak, Güney Kıbrıs aleyhinde AB’ye resmi şikâyette bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ın Uluslararası Alay Konusu Olması” başlıklı haberinde, bahse konu örgütün, Köfünye’deki merkezin işleyişine müdahil olan devlet hizmetlerinin aleyhinde AB’ye resmi şikâyette bulunarak, bazı çalışanların kayıtsızlığı ve ırkçılığından söz ettiğini iletti.

Gazeteye göre, örgütün fahri başkanı Andrulla Hristofidu, gazeteye açıklamasında, şikâyetin sebebinin, Rum Ombudsman’ın ve BM Yüksek Temsilciliği temsilcisinin, merkezde kalan kişilerle ilgili olarak geçtiğimiz hafta yayımlanan mektuplarına rağmen, yetkili birimlerin harekete geçmemesi olduğunu ifade etti.