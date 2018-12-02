Cypus Paradise ve Cyprus Premier için büyük gurur

Britanya’nın Oscar’ı bu yıl da Cyprus Paradise ve Cyprus Premier’in

2018 yılı British Travel Awards (İngiliz Seyahat Ödülleri) sahiplerini buldu;

“Doğu ve Güneydoğu Avrupa’ya Seyahat Düzenleyen En İyi Tatil Şirketi” ödülünü 6. kez Kuzey Kıbrıs’a her yıl 20 binin üzerinde turist taşıyan Cyprus Paradise ve Cyprus Premier aldı.

Birleşik Krallık genelinde tüketiciler ve seyahat profesyonelleri tarafından, başarı ve üstünlüğün simgesi, tatil ve seyahat sektörlerinin ‘Mükemmelliğin Sembolü(Symbol of Excellence)’ olarak bilinen ‘BritishTravel Awards’ (İngiliz Seyahat Ödülleri) sahiplerini buldu.

İngiltere Birleşik Krallık’ın turizm sektörünün en büyük ödüllendirme yarışması olan ‘İngiliz Seyahat Ödülleri’ töreni, İngiltere’nin Merkezi Londra’da Battersea Parkın’daki Evolution Centre’de 28 Kasım Çarşamba akşamı, aralarında Kuoni, Thomas Cook, Thomson, Emirates, P&O ve Brittany Ferries gibi şirketlerin de yer aldığı gala gecesinde sahiplerine verildi.

KAZANANLARI TATİLCİLER BELİRLEDİ

İngiliz Seyahat Ödülleri’nde; sosyal medyada veya diğer online hızlı değerlendirme yapılabilecek anketler şeklinde değil, yolcuların veya tüketicilerin kendi zamanlarını ayırarak yapmış oldukları değerlendirme sonucunda ortaya çıkan oylarla kazananlar belirlenmektedir.

İngiliz Seyahat Ödülleri bu yıl da, en iyi tur operatörü, seyahat acenteleri, hava yolları, kiralık araba şirketleri gibi kategorilerde yapılan değerlendirmeler içerisinden belirlendi.



CYPRUS PARADISE VE CYPRUS PREMIER İÇİN BÜYÜK GURUR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 26 yıldır İngiltere’den en fazla turisti taşıyan, Cyprus Paradise ve Cyprus Premier şirketi yapılan değerlendirmelerde “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’ya Seyahat Düzenleyen En İyi Tatil Şirketi” ödülünü 6’ıncı kez kazanmayı başardı.

Kuzey Kıbrıs’a her yıl 20 binin üzerinde turist taşıyan Cyprus Paradise ve Cyprus Premier, bu önemli gecede KKTC’nin gurur kaynağı oldu.

Cyprus Paradise ve Cyprus Premier Şirketi Direktörleri, Dimağ Çağıner ve Dr. Muhammet Yaşarata böylesi önemli bir ödülü kazanmanın gururunu yaşadıklarını vurguladılar.

Çağıner: “Turizm adamızda bir yaşam şekli olmalı”

DMG Yönetim Kurulu Başkanı ve Cyprus Paradise ve Cyprus Premier Direktörü Dimağ Çağıner, bu ödülü 2013 yılından beri kazanmaktan çok büyük bir gurur duydularını söyledi. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki ödülü kazanmak için de tüm güçlerini ortaya koyduklarını ve yine emeklerinin karşılığını aldıklarını söyleyen Çağıner, bundan sonra da tüm güçleriyle çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Çağıner, “DMG Grubu olarak yalnız İngiltere’den değil, diğer Avrupa ülkelerinden ve Türkiye’mizden de ülkemize turist getiriyoruz. Gelecek yıllar içerisinde Cyprus Paradise’ı diğer Avrupa ülkelerinden de turist taşıyor hale getireceğiz. Turizm adamızda bir yaşam şekli olmalı ve ülke ekonomisinin can damarı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı...’ diye konuştu.

Yaşarata: “Başarımız, takım çalışmasının bir sonucudur”

Dr. Muhammet Yaşarata, “Bu başarı, yıllardır DMG Grubu, Cyprus Premier ve Cyprus Paradise ailesinin misafirlerine vermiş olduğu kaliteli hizmetin, servisin ve ilginin bir ürünüdür. Kuzey Kıbrıs’a taşıdığımız tüm misafirlerimiz bizler için zamanlarını ayırarak oy vermişler ve onlar sayesinde bu ödül kazanılmıştır. Bu ödül, gerek İngiltere’de, gerekse Kuzey Kıbrıs’ta çalışan DMG Grubu, Cyprus Premier, Cyprus Paradise ailesinin Kıbrıs’taki Otelci ve Hava Yolu paydaşlarının birlikte hareket etmesi; KKTC’ye taşıdığı turistlere göstermiş olduğu özverili ve başarılı hizmetlerin bir sonucudur” dedi. Yaşarata, bu ödülü kazanmalarında emeği geçen tüm çalışanlarına, misafirlerine ve paydaşlara teşekkür ederek, hizmetlerini daha da iyiye yukarıya taşımak için çalışacaklarını ifade etti.