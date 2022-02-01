CYTA Yeni Fiber Optik Kablo Sistemlerine Bağlanmaya Odaklanıyor

Güney Kıbrıs’ta Telekomünikasyon Dairesi (CYTA), 2022 yılı başlarında devreye girmesi beklenen “ARSINOE” fiber optik kablo ağının yanı sıra, Asya’ya bağlanılmasını sağlayacak yeni bir ağa daha katılmayı hedefliyor.

Politis gazetesi, CYTA’nın, Güney Kıbrıs’ı Mısır ve Fransa’ya bağlayan deniz altı fiber optik kablo ağına katılımının 2022 yılı başlarında uygulamaya konulmasının beklendiğini, dairenin ayrıca, yeni bir ağa katılma yönünde görüşmelerini de sürdürdüğünü yazdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CYTA Müdürü Mihalis İoannis, Güney Kıbrıs’ı Fransa ve Mısır’la bağlayacak “ARSINOE” fiber optik kablo sistemine katılımın 2022 yılının başlarında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtirken, yeni yatırımların ülkeye çekilmesine imkan verecek, Asya ile Avrupa arasındaki bir diğer fiber optik ağa katılma yönünde müzakerelerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.