Dünyada bir milyar kişide görülen D vitamini eksikliği, ülkemizde son derece yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kışın D vitamini değerlerinin düştüğüne dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Zülal Yalçın, eksikliğin kilo probleminden, psikolojik nedenlere kadar birçok soruna yol açabildiğini söyledi ve D Vitamini bakımdan zengin beslenme hakkında bilgi verdi.

Dünyada bir milyar kişide görülen D vitamini eksikliği, ülkemizde son derece yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor.