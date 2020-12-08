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D Vitamininin Fazlası Birçok Sağlık Sorununa Davetiye Çıkarıyor

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Yeni Tip Koronavirüse (Covid -19) karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği yönünde olumlu etkileri olduğu bilinen D vitamini, son ayların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.
D Vitamininin Fazlası Birçok Sağlık Sorununa Davetiye Çıkarıyor

Sağlığımız için büyük önem taşıyan bu vitaminin fazlasının ise kandaki kalsiyum ve fosfor miktarında artışa neden olabileceğini vurgulayan Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esra Mustafa, “Kanda yükselen kalsiyum vücudumuzda farklı organ ve dokularda birikerek birçok sağlık sorununa neden olur. Özellikle kas, sinir, sindirim sistemi, kalp ve böbrekler bu durumdan fazlasıyla etkilenir” ifadelerini kullandı.

Yaşadığımız Yeni Tip Koronavirüs (Covid -19) salgını sürecinde bağışıklık sistemimizi korumak adına mutivitaminlere gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda ise son aylarda dünyanın farklı noktalarında yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri ile beraber vücudunuzda kritik rol oynayan, yağda çözünen D vitamini öne çıkıyor. Öyle ki yakın zamanda yapılan bir çalışma, yeterli D vitamini seviyesine sahip olan COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastaların olumsuz sonuçlar ve ölüm riskinin azaldığını gösteriyor. Fakat bu vitaminin bilinçsiz şekilde kullanımı ise birçok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor.

 

Kas ve Kemikler için D Vitamini Büyük Önem Taşıyor

Güneşten ve besinlerden alınan D vitamini takviyelerine pandemi döneminde ilginin arttığına dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esra Mustafa, “ Evet vitaminler vücudumuzun genel sağlığı ve zinde kalmamız açışından önem arz ediyor. Özellikle son zamanlarda D vitamine ilgi artmış durumda. Fakat kullanımda kontrollü olmak büyük önem taşıyor. Sağlıklı bir kişinin vücudundaki kalsiyum, vücudun güçlü kemikleri ve kasların hareket etmesine yardımcı olmak ve sinirlerin vücut parçaları ile beyin arasında bilgi taşımasını sağlamak gibi diğer hayati işlevleri sürdürmesi için emilir. Kalsiyumun bağırsaktan emilmesi ve düzgün çalışması için D vitamini çok önemli bir rol oynar Yüksek miktarlarda alınan D vitamini ise kişide kas güçsüzlüğü, halsizlik, iştahsızlık, kabızlık, bulantı, kusma, yüksek tansiyon, depresyon, böbrek taşı, çarpıntı gibi şikayetler oluşturabilir” dedi.

 

Günlük D Vitamini Takviyesi Ne Kadar Olmalıdır?

Dr. Mustafa, sözlerine şöyle devam etti: “Eklem kıkırdağında biriken kalsiyum kireçlenmeye de neden olabiliyor. Ayrıca vitamin eksikliği bebeklerde ve çocuklarda ise büyümenin gecikmesine, kas güçsüzlüğüne ve iskelet sorularına neden olan raşitizmlere yol açabilir. O yüzden bu dengeyi uzman kontrolünde ayarlamamız gerekiyor. D vitamini alımı, 1-10 yaş arası çocuklar günde 50 mikrogramdan, yetişkinlerde ise günde 100 mikrogramdan fazla olmamalıdır”

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