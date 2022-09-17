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D vitamininin iyi bir cinsel yaşam için son derece önemli olduğu açıklandı

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Araştırmalar, D vitamininin hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel sorunlarla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Buna göre, eğer D vitamini seviyeniz yetersizse, takviye almak cinsel isteğinizi ve doyumunuzu artırabilir.
D vitamininin iyi bir cinsel yaşam için son derece önemli olduğu açıklandı

Daily Star’da yer alan habere göre, diyetinizde yeterince D vitamini yoksa, cinsel yaşamınız bundan zarar görebilir.

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, cildiniz tarafından güneş ışığına tepki olarak doğal bir şekilde üretilir ancak gıdalardan da alınabilir.

Vitaminin faydaları arasında güçlü bir iskelet, bağışıklık sağlığı, diyabet riskinin azalması ve hatta daha iyi bir cinsel dürtü sayılabilir.

HEM KADINLARI HEM ERKEKLERİ ETKİLİYOR

Mayo Clinic’in belirttiğine göre, D vitamini eksikliğiniz varsa, iktidarsızlık, cinsel istek azalması ve orgazm işlevi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Kadınlarda, D vitamini eksikliği, cinsel isteksizlikte daha fazla risk altında olmanızı sağlar.

Erkeklerde ise, D vitamini eksikliği olanların, cinsel yaşamlarını etkileyecek daha düşük testosteron seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksek olabilir.

Seks uzmanları, doktor kontrolünün ardından takviye almanın cinsel isteğinizi ve genel memnuniyetinizi artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

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