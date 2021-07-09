  • BIST 1.378,280
  • Altın 504,32
  • Dolar 8,6630
  • Euro 10,2650
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Da Vinci’nin, 7x7cm Boyutlarındaki ‘Ayı Kafası’na 8,8 Milyon Sterlin

» »
Da Vinci’nin, 7x7cm Boyutlarındaki ‘Ayı Kafası’na 8,8 Milyon Sterlin
Da Vinci’nin, 7x7cm Boyutlarındaki ‘Ayı Kafası’na 8,8 Milyon Sterlin

Rönesans dönemine damgasını vuran İtalyan ressam, mimar, matematikçi, heykeltıraş Leonardo Da Vinci’nin (1452-1519) ayı kafasını resmettiği çizimi, Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmada 8,8 milyon sterline (105,5 milyon lira) satıldı.

Müzayede evi Christie’s, 7x7cm boyutlarındaki, 1480’lerin başında tamamlanan ‘Head of a Bear’in İtalyan ressamın bir açık artırmada en yüksek fiyata alıcı bulan çizimi olduğunu, başka deyişle rekor kırdığını açıkladı. Daha önce rekor, 2001’de 8,1 milyon sterline satılan ‘Horse and Rider’a aitti.

Da Vinci’nin birkaç çiziminin özel koleksiyonlarda yer aldığına dikkat çeken müzayede evi alan kişinin kimliğinin açıklamadı, ancak iki kişinin teklif verdiği belirtildi.

Christie’s eksperlerinden Laetitia Masson, eserin pembe-bej kağıt üzerine geleneksel bir çizim tekniği ‘silverpoint‘ kullanılarak yapıldığını anımsatarak bunun çok zor, hata kaldırmayan bir teknik olduğunu söyledi. Da Vinci’nin doğa ve hayvanlardan çok etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Çizim, 1860’da, Christie’s tarafından açık artırmada 2,5 sterline satılmadan önce Britanyalı ressam ve koleksiyoner Thomas Lawrence’a aitti. Günümüze dek çok sayıda sergiye dahil edildi.

2017’de, akademisyenler tarafından Leonardo da Vinci’nin bir eseri olarak atfedilden ‘Salvator Mundi’ adlı tablo 450 milyon dolara satılmıştı. Bu, açık artırmada bir sanat eserine ödenen en yüksek rakamdı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yavru Sumatra Orangutanı Hayvanat Bahçesinin Neşe Kaynağı Oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 21:53
  • Avustralya'da fare istilası: Kapanlar yetersiz, yılanlar memnun08 Temmuz 2021 Perşembe 21:06
  • Ürünü Kusurlu Diye İki Kez Geri Gönderdi, Üçüncüsünde Kutudan Kavun Çıktı: Kesip Yedik08 Temmuz 2021 Perşembe 20:45
  • Akdeniz'de 572 Göçmeni Kurtaran Gemi Bir Haftadır Liman Bekliyor08 Temmuz 2021 Perşembe 19:45
  • Özlem Özbeoğlu’nun ırkçı açıklamalarını kınayan ortak basın açıklaması yayınlandı08 Temmuz 2021 Perşembe 18:16
  • Leonardo Da Vinci'nin Yaşayan 14 Akrabası Tespit Edildi07 Temmuz 2021 Çarşamba 22:15
  • İşte 2021'de Dünyanın En Güçlü Pasaportları07 Temmuz 2021 Çarşamba 21:45
  • Porno Yıldızı Kristina Lisina'nın Şüpheli Ölümü: Elinde Bir Notla 22'inci Kattan Düştü06 Temmuz 2021 Salı 23:55
  • İhmal ettiği 226 koyunu uyutulan çiftçiye dokuz ay ev hapsi06 Temmuz 2021 Salı 22:42
  • Bahar Candan: “Bakireyim ve hamileyim. Biri bunun açıklamasını yapabilir mi?”06 Temmuz 2021 Salı 22:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti