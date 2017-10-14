 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 106.226
  • Altın 152,260
  • Dolar 3,6305
  • Euro 4,2966
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAKP'den flaş OHAL kararı!

Da Vinci'nin 'Erkek Mona Lisa'sı açık artırmaya çıkarılacak

»
Da Vinci'nin 'Erkek Mona Lisa'sı açık artırmaya çıkarılacak
Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin bir müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılacak 'Erkek Mona Lisa' olarak da bilinen 'Salvator Mundi' isimli eserinin tahmini satış fiyatı 100 milyon dolar olarak açıklandı.

Ünlü Rönesans ressamı Leonardo da Vinci'nin 'Erkek Mona Lisa' olarak da bilinen 'Salvator Mundi' isimli eseri açık artırmaya çıkarılacak.

Christie's Müzayede Evi, Da Vinci'nin Salvator Mundi isimli eterik portre eserinin tahmini 100 milyon dolar satış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı.

Resmin Hong Kong, San Francisco, Londra ve New York'taki sergilerinde gösterileceğini duyuran Christie's, eseri kasım ayı ortasında satacak.

HAZRETİ İSA TASVİR EDİLİYOR

Da Vinci, 1500 tarihli panel üzerine yağlı boya resminde, mavi ve kırmızı kaftan içinde elinde kristal bir küre tutan Hazreti İsa'yı tasvir ediyor.

Müzayede evi, uzun süre ortalıkta görülmeyen eseri satışa sunan kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi ancak onun Avrupalı bir özel koleksiyoncu olduğunu belirtti.

1030536200.jpg

Eser, Da Vinci'nin özel bir koleksiyoncudaki tek resmi olarak biliniyor. Müzayede evi eseri '21. yüzyılın en büyük sanatsal yeniden keşfi' olarak nitelendirdi.

Rönesans döneminde yaşamış ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biri kabul edilen İtalyan sanatçının en tanınan eserleri 1506 tarihli 'Mona Lisa' ve 1495-1498 tarihli 'Son Akşam Yemeği' olarak biliniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eminem: Trump'ın başarılı olduğu tek şey ırkçılık11 Ekim 2017 Çarşamba 13:21
  • İş görüşmesine gidenlere bedava yolculuk10 Ekim 2017 Salı 09:21
  • Porno yıldızı şikâyetçi: İşimizi elimizden alabilirler10 Ekim 2017 Salı 09:18
  • MED Club’da coşkulu açılış08 Ekim 2017 Pazar 18:09
  • İşte ünlü isimlerin yaşları…08 Ekim 2017 Pazar 11:28
  • Girne-Kordonboyu'nda ünlü sima şaşırttı08 Ekim 2017 Pazar 11:27
  • İş görüşmesinde asla yapılmaması gereken 5 şey06 Ekim 2017 Cuma 09:43
  • Dünyanın en kısa uçuş tarifesi05 Ekim 2017 Perşembe 18:32
  • “Meme Kanseri Farkındalık” etkinliği düzenlendi05 Ekim 2017 Perşembe 13:42
  • Hayvan sevgisiyle büyüyen çocuklar daha başarılı ve sevecen05 Ekim 2017 Perşembe 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti