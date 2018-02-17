  • BIST 116.511
  • Altın 162,176
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

DAEŞ'in 4 Celladından biri Kıbrıslı Rum olduğu iddia edildi

»
DAEŞ'in 4 Celladından biri Kıbrıslı Rum olduğu iddia edildi
DAEŞ’ın İngiliz aksanları nedeniyle “Beatles” olarak bilinen 4 kişilik cellat ekibinden, aranan ve yakın zamanda Suriye’nin kuzeyinde yakalanan son iki üyesinden birinin Rum olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Tutuklananlardan Biri Kıbrıs Kökenli… ‘Jihadi John’un Grubundan İki Cihatçı Kürtlerin Elinde” başlığıyla aktardığı haberinde, “işkenceci başı” olarak nitelediği Jihadi John’un 4 kişilik işkenceci-cellat grubunda olduğu belirtilen kişinin, ebeveynlerinden biri Rum biri de Ganalı olan “Aleksanda Kotei” olduğunu yazdı. Haberde sözü edilen DAEŞ üyesinin bir de fotoğrafına yer verildi.

Alithia da fotoğraflı servis ettiği haberini “Kıbrıs Kökenli Cihatçı Tutuklandı… DAEŞ’in Ganalı-Kıbrıslı Celladı Kürtlerin Elinde. İngiltere’den Suriye’ye Gitmiş ve İşkenceci Başı Jihadi John’un Yanındaydı” başlık ve spotlarını attı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: "Müzakereler yeniden başlamalı"11 Şubat 2018 Pazar 17:08
  • Can güvenliğinden korkup aracıyla ezdi ve bıçakladı10 Şubat 2018 Cumartesi 13:00
  • Güneyde çocuğa cinsel saldırıya ağır ceza10 Şubat 2018 Cumartesi 12:59
  • Anastasiadis’in yeni kabinesi07 Şubat 2018 Çarşamba 13:40
  • Mavroyannis Fileleftheros'a konuştu05 Şubat 2018 Pazartesi 12:08
  • “Kıbrıs Cumhuriyeti“ Başkanı yeniden Anastasiadis...İşte kesin sonuçlar04 Şubat 2018 Pazar 20:17
  • Anastasiadis seçimin galibi.... Oyların yarısı sayıldı04 Şubat 2018 Pazar 19:44
  • Oyların 3 te 1i sayıldı Anastasiadis önde04 Şubat 2018 Pazar 19:37
  • Sandık çıkış Anketlerine göre Anastasiadis önde04 Şubat 2018 Pazar 19:13
  • Malas mı? Nico mu?04 Şubat 2018 Pazar 12:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti