“Dağ Denize Kavuştu’’ adlı çocuk oyunu sahnelenmeye başladı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun hazırladığı sevgi ve barış temalı ‘’ Dağ Denize Kavuştu’’ adlı çocuk oyunu tüm ilkokul 3, 4 ve 5 sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak sahnelenmeye başladı.

Oyun, Devlet Tiyatrosu’nun kendine ait salonu bulunmadığından Lefkoşa bölgesi okulları için Levent İlkokulu’nun gösteri salonunda oynanacak. Devlet Tiyatroları tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk matinenin yarın saat 15.00’de da Levent ilkokulu tiyatro salonunda ücretsiz olarak sahneleneceği belirtilerek, “Çocuklarımızı, anneleri, babaları, dedeleri ve nineleri ile beraber tiyatro oyunu izlemeye bekliyoruz” denildi.