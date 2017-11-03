“Dağ Denize Kavuştu’’ adlı çocuk oyunu sahnelenmeye başladı

Oyun, Devlet Tiyatrosu’nun kendine ait salonu bulunmadığından Lefkoşa bölgesi okulları için Levent İlkokulu’nun gösteri salonunda oynanacak.
Devlet Tiyatroları tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilk matinenin yarın saat 15.00’de da Levent ilkokulu tiyatro salonunda ücretsiz olarak sahneleneceği belirtilerek, “Çocuklarımızı, anneleri, babaları, dedeleri ve nineleri ile beraber tiyatro oyunu izlemeye bekliyoruz” denildi.
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