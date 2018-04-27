‘Dağ Denize Kavuştu’ çocuk oyunu Konyada

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının ‘barış’ ve ‘Kardeşlik’ temalı ‘Dağ

Denize Kavuştu’ adlı çocuk oyunu 11’imci kez düzenlenen "Konya

Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Festivalinde" tiyatroseverlerle buluştu .

Dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 11'inci kez

Konya'da sanatseverlerle buluşturan bu anlamlı festivalın açılış

konuşmasını yapan Konya Devlet Tiyatroları Müdürü Ferdi

Dalkılıç : Farklı dinler, kültürlerle yaşasak da, aynı dili farklı

lehçe ve ağızlarla konuşsak da gelin… Dostça, kardeşçe,

hoşgörü ve barış içinde bu açık hava müzesi görünümündeki

kentte bizim de bir izimiz, sesimiz, nefesimiz olsun…

“BİN farklı NEFESten tek BİR SES çıksın.” dedi

Çocuklar ve tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gören oyun,

‘barış’ ve ‘kardeşliğin’ önemini ‘Hoşgörü’ şehri olan Konyada bir

kez daha vurguladı.