  • BIST 107.900
  • Altın 171,604
  • Dolar 4,0460
  • Euro 4,8830
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
FLAŞ HABERKulisler hareketlendi...Bomba gelişme! Abdullah Gül kararı verdi! Yarın açıklıyor...

‘Dağ Denize Kavuştu’ çocuk oyunu Konyada

» »
‘Dağ Denize Kavuştu’ çocuk oyunu Konyada
‘Dağ Denize Kavuştu’ çocuk oyunu Konyada

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının ‘barış’ ve ‘Kardeşlik’ temalı ‘Dağ
Denize Kavuştu’ adlı çocuk oyunu 11’imci kez düzenlenen &quot;Konya
Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler
Festivalinde&quot; tiyatroseverlerle buluştu .
Dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 11'inci kez
Konya'da sanatseverlerle buluşturan bu anlamlı festivalın açılış
konuşmasını yapan Konya Devlet Tiyatroları Müdürü Ferdi
Dalkılıç : Farklı dinler, kültürlerle yaşasak da, aynı dili farklı
lehçe ve ağızlarla konuşsak da gelin… Dostça, kardeşçe,
hoşgörü ve barış içinde bu açık hava müzesi görünümündeki
kentte bizim de bir izimiz, sesimiz, nefesimiz olsun…

“BİN farklı NEFESten tek BİR SES çıksın.” dedi
Çocuklar ve tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gören oyun,
‘barış’ ve ‘kardeşliğin’ önemini ‘Hoşgörü’ şehri olan Konyada bir
kez daha vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tabelalar kurşunların hedefi oldu!..27 Nisan 2018 Cuma 07:55
  • Kıb-Tek çalışanlarının 1 yıldır özlük hakları verilmiyor!...27 Nisan 2018 Cuma 07:50
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!27 Nisan 2018 Cuma 07:45
  • “DAHA ZAYIF BAĞLARLA BİR MODEL DÜŞÜNELİM”27 Nisan 2018 Cuma 06:45
  • Ercan-İskele yolunda kaza!26 Nisan 2018 Perşembe 20:35
  • 2018’in ilk 3 ayında 104 yangın meydana geldiği açıklandı26 Nisan 2018 Perşembe 18:47
  • Akıncı’dan çocuklara: “Barış içinde büyümenizi istiyoruz”26 Nisan 2018 Perşembe 18:46
  • Akıncı, “Kamu Sağlık Çalışanları Yasası”nı Meclis’e geri gönderdi26 Nisan 2018 Perşembe 17:55
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?26 Nisan 2018 Perşembe 16:53
  • Dev-İş Başkanı Felek Retunsee Yönetim Kurulu toplantısına katıldı26 Nisan 2018 Perşembe 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti