‘Dağ Denize Kavuştu’ çocuk oyunu Konyada

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrolarının ‘barış’ ve ‘Kardeşlik’ temalı ‘Dağ
Denize Kavuştu’ adlı çocuk oyunu 11’imci kez düzenlenen "Konya
Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler
Festivalinde" tiyatroseverlerle buluştu .
Dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 11'inci kez
Konya'da sanatseverlerle buluşturan bu anlamlı festivalın açılış
konuşmasını yapan Konya Devlet Tiyatroları Müdürü Ferdi
Dalkılıç : Farklı dinler, kültürlerle yaşasak da, aynı dili farklı
lehçe ve ağızlarla konuşsak da gelin… Dostça, kardeşçe,
hoşgörü ve barış içinde bu açık hava müzesi görünümündeki
kentte bizim de bir izimiz, sesimiz, nefesimiz olsun…
“BİN farklı NEFESten tek BİR SES çıksın.” dedi
Çocuklar ve tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gören oyun,
‘barış’ ve ‘kardeşliğin’ önemini ‘Hoşgörü’ şehri olan Konyada bir
kez daha vurguladı.
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