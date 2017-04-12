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"Dağ yolu kazasının" davası sonuçlandı!

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"Dağ yolu kazasının" davası sonuçlandı!
Değirmenlik Dağ Yolunda üç kişinin hayata gözlerini yumduğu, yedi kişinin de ağır yaralandığı trafik kazasının tek sanığı olan TIR şoförü Safa Güngör’ün davasının kararı bugün açıklandı.

Kıbrıs Türk halkının "dağyolu kazası" olarak aklına kazıdığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak tutuklanan TIR şoförü Safa Güngör ile ilgili ceza bugün kararlaştırıldı. 

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün açıklanan kararla, davanın tek sanığı olan TIR şoförü Safa Gündör 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Safa Güngör, hapis cezasının yanısıra 10 yıl da trafikten men edildi.

NE OLMUŞTU? 

2016 yılının 26 Kasım günü saat 07.05'te, Safa Güngör’ün yönetimindeki NJ 338 plakalı TIR’ın Değirmenlik - Girne anayolunun 8-9 kilometrelerinde, Girne istikametine doğru seyrederken, yolun solunu tutmadan, dikkatsizce ve tehlikeli bir şekilde yolun sağına geçip, o esnada Karaağaç'ta sakin Denktaş Mutluel'in yönetimindeki THP 570 plakalı otobüsle çarpışması sonucu meydana gelmişti.

Kaza sonucu minibüs şoförü Denktaş Mutluel (E-57), minibüste yolcu olarak bulunan Sude Demirkıran (K-12) ve İlayda Yeliz Öztürk (K-17) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kazada, Doğukan Hüryaşar (E-15), Havva Kaymakamtorunları (K-17), Sude Dermal (K-16), Ferah Mutluel, Abdullah Korkmaz (E-18), Kamil Meşeli (E-17) ve Senem Töre (K-16) ciddi şekilde yaralanmıştı.

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