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Dağ Yolu Muhtarı Çavuşoğlu: "Tahrip olan köprüde çalışma başlattık"

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Dağ Yolu Muhtarı Çavuşoğlu: "Tahrip olan köprüde çalışma başlattık"
Dağ Yolu Muhtarı Çavuşoğlu: "Tahrip olan köprüde çalışma başlattık"

Dağ Yolu Muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu, Şehit Ayer Aziz Caddesi üzerinde çukur ve delikler oluştuğunu belirterek, köprünün sökülüp yeniden yapılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmaları Dağ Yolu Muhtarlığı ve Dikmen Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, çalışmaların hafta sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Dağyolu Fota’dan günaydın arkadaşlar. Dikmen Belediyesi ve Dağyolu Muhtarlığı işbirliği devam ediyor. Üzerinde çukur ve delikler oluşan Şehit Ayer Aziz Caddesi’ndeki bu köprümüzün tekrardan sökülüp yapılması için çalışmalara başladık. Gelen hafta sonuna inşallah betonun gelişi gecikmezse tamamlamış oluruz.”

 

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