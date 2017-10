Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne-Değirmenlik dağ yolunu yenileme çalışmalarının temelinin 10 Kasım’da Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Türkiye Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılacağını açıkladı.

Dürüst, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka çift şerit yol yapım çalışmalarına da 10 Kasım sonrası başlanacağını bildirdi.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dürüst, bölgenin yol sorunlarıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Alsancak’a giderek Özgürlük Anıtı önünde yerel yönetim yetkilileriyle buluştu.



PROJELER



Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, belediye meclis üyeleri, bakanlık yetkilileri ve bölge halkı ile bir araya gelen Dürüst, Girne dağ yolu da dahil olmak üzere projeler ve özellikle Alsancak, Lapta, Karşıyaka yolu projeleri hakkında bilgi verdi.



“KKTC TURİZMİNİN CAN DAMARI SAYILABİLECEK DERECEDE ÖNEMLİ”



Dürüst, KKTC turizmi açısından önemli bir konumda bulunan Alsancak, Lapta ve Karşıyaka’nın en büyük sorununun yol olduğuna dikkati çekerek, “KKTC turizminin can damarı sayılabilecek derecede önemli olan bu yol, bölgenin uzun yıllardan beridir kanayan bir yarası halini almıştır” dedi.



GİRNE DAĞ YOLU YENİLEME PROJESİNİN TEMELİ 10 KASIM’DA



Dürüst, 10 Kasım’da, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımlarıyla Girne Dağ yolu yenileme projesinin temelleri atılacağını açıkladı.



Dürüst, 1974’ten itibaren, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin katkı ve desteği ile ülkede birçok projelere imza atıldığını ve bu süreçte birçok Ulaştırma Bakanı’nın değiştiği ancak Anavatanı’ın desteklerinın her zaman kalıcı olduğunu ifade etti.



ÇATALKÖY-GİRNE, GİRNE-LEFKOŞA, BÜYÜYÜKKONUK-ÇATALKÖY



Dürüst, “Sadece Girne dağ yolu projesi değil, Çatalköy- Girne yolu yenileme projesi, Girne- Lefkoşa yolu ve Büyükkonuk’tan Çatalköy’e olan yolun tamirat ve bakım işleri projelerinin de temelini atıyoruz” dedi.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bu projelerle birlikte, yaklaşık olarak 6 yıl öncesinde ihaleye çıkılan ancak yaşanan bazı aksaklıklardan dolayı bir türlü tamamlanamayan bir diğer önemli projenin de Alsancak – Lapta – Karşıyaka yolu olduğuna dikkati çekti.



Dürüst, Lapta ve Alsancak Belediye Başkanlarının zaman zaman yükselen haklı sesine kulak vererek bu konunun nasıl çözülebileceğine ilişkin araştırmalar yaptıklarını ve sonuç itibarıyla 6 yıl önce çıkılan ihalenin iptali mümkün olmadığından dolayı bu yolla ilgili sorunları TC Ulaştırma Bakanı’yla bizzat görüştüğünü anlattı. Kemal Dürüst, 10 Kasım’da çalışmaları başlayacak 3 projeyle birlikte, Alsancak-Lapta-Karşıyaka yolunun da bu projelerle aynı katagoride ve aynı kapsamda değerlendirilmesi suretiyle, 10 Kasım tarihi sonrasında Alsancak-Lapta-Karşıyaka çift şerit yol projesi çalışmalarının başlatılması kararını verdiklerini açıkladı.



ALT GEÇİT PROJESİ



Bölge için önemli sayılabilecek bir diğer konu olan alt geçit projesiyle ilgili olarak da bakanlık tarafından ortaya konması gereken prosedürün tamamlandığını belirten Dürüst, ister yaya isterse araç içerisinde olsun, can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.



NAMSOY: “KARARLI DURUŞ VE SONUÇ ALICI GİRİŞİM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”



Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da yolla ilgili olarak 6 yıl önce çıkılan ihalenin şansızlıklar sonucunda bugüne kadar tamamlanamadığına dikkat çekerek, Bakan Dürüst’e bu konudaki kararlı duruşu ve sonuç alıcı girişimlerinden dolayı teşekkür etti.



ATASER: “BÖLGENİN TRAFİK ÇİLESİ BİR AN ÖNCE BİTMELİ”



Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise bir an önce bölgenin trafik çilesinin bitmesi gerektiğini belirterek, projeye bir an önce başlanıp tamamlanması gerektiğini söyledi.