Dağ Yolunda meydana gelen beton mikseri kazası ile ilgili Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan basın açıklaması yaptı

24 Temmuz 2021 Tarihinde dağ yolundaki beton mikseri isimli araç çarpışması bugüne kadar yaptığımız uyarıları bir kez daha hatırlatmamızın gerekliliğini göstermiştir. KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ağır hizmet tipi (N-3 sınıfı ağır yük araçları) araçların trafik güvenliği açısından hiç zaman kaybedilmeden, yasal düzenlemelerin çağdaş hale getirileceği güne kadar, 24 saat içerisinde çalışılmaya başlanması ve aşağıda belirtilen tedbirlerin/denetimlerin de ard arda yayınlanması gerekmektedir.

Trafikde kullanılan tekerlekli araçların sınıfları aşağıdaki gibi belirlenmeli ve Türkiye’de/AB’de kullanılan mevzuatlara uygun olarak tanımlanarak denetimlerinin yapılabilmesi sağlanmalıdır. L Sınıfı (L1, L2 ,L3,L4 L5), M Sınıfı (M1,M2,M3), N Sınıfı (N1,N2,N3), O Sınıfı (O1,O2,O3,O4,O5 ).

N3, O3, O4 Sınıfı Ağır yük araçlarının trafikde kullanılma saatleri ve hangi yollarda seyir edecekleri belirlenmeli ve genelge ile duyurulmalıdır.

6x4, 8x4 rigid N3, O3 ve O4 Sınıfı araçlar şantiye tipi ağır taşıtlardır, azami yüklü ağırlıkları üretici standartına uygun olarak belirlenmelidir. Bu yük ile birlikte üst yapılarının güvenli olduklarına dair kayıt öncesi “uygunluk raporu“na sahip olunmalıdır.

Ülkemizin yol sınıfları Uluslararası kriterlere göre değerlendirilmeli ve tanımlanmalıdır. Mevcut yollar AB ve Türkiye Ulusal Standartlarındaki tanımlara uygun değildir.

N3, O3 ve O4 Sınıfı araçların/römorklu araçların yollardaki dalgalı, banketsiz, virajlı, tek şerit, çift şerit, rampalı yollarda gidiş ve geliş hızları 2 tip ağır kamyonlar için ayrı ayrı tespit edilmelidir (yardımcı fren sistemi olanlar ve olmayanlar)

6x4, 8x4, 4x2, 6x2, O3 ve O4 tipi ağır hizmet tipi taşıtların kullanım maksatlarına göre ruhsatlandırılmaları sağlanmalıdır ve kayıt belgesine yazılarak denetlenebilir olmalıdır.

Üreticisinin belirlediği azami yükten daha fazla yük taşıma kapasiteli, hacimli araçlar trafikden men edilmelidir. Bu nedenle üstyapı kapasiteleri araçların üzerine yazılmalı ve denetimine imkan sağlanmalıdır.

Tüm ticari araçlarda takometre olmalıdır.

Hali hazırda yukarıdaki 8 madde ile ilgili tedbirler alınmadan ülkemize ithal edilen ve kayıt edilen araçlar, sahiplerinin bu eksiklikleri tamamlamaları için bir aksiyon planı sunulmalı ve bu süreç içerisindeki kullanım esasları yeniden belirlenmelidir.

Bu çalışmaların başladığı tarihten itibaren kifayetli ve çağdaş fren sistemlerine sahip olmayan araçların ithali durdurulmalıdır.

Ithal edildiği ülkede yolda kullanılabilir izin belgesi, trafik uygunluk, trafik güvenlik (muayene) belgesi olmayan ve geçerli kayıt ve ruhsat belgesi olmayan araçların ithaline izin verilmemesi, izin verilen araçların ise üstyapılı araç/makina güvenlik yeterliliği için uygunluk belgesi olmadan kaydının yapılmaması.

Öğrenci ve Yolcu taşıyan araçların, (M2 ve M3) yangın güvenlik donanımlarına, çarpışma ve devrilme homogolasyonlarına sahip olması ve uygunluk belgesi olmadan kayıt yapılmamalıdır.

Araç Muayene İstasyonları ile ilgili regülasyonlar İngiliz Koloni Döneminden kalma; 8-9 ton yük taşıyan 9-10 metre uzunluğundaki o döneme ait Ağır araçlarla ilgilidir. Güncel araçların uzunlukları 18 metre, üretici standartlarına göre de 33-40 ton azami ağırlıklardadırlar. Tek (ana) fren sistemi ile bu araçların ülkemizdeki yol koşullarında kullanılmaları ciddi riskdir ve ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç duyulan mesafede durdurulmaları mümkün değildir. (24.07.2021 tarihli çarpışma).

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü (A.E 99/ 1974) 73. Maddesinde belirtilen ölçüler ve boyutlar hali hazırda trafikde kullanılan Çekicili O3 ve O4 Sınıfı taşıtlara uygun değildir. 49’ncu, 50’nci ve 51’nci Maddelerde belirtilen kamyon ve otobüs genişlik ve uzunlukları trafikde hali hazırda kullanılan araçlar ile uyumlu değildir. Yani yasal mevzuat ile mevcut durum arasında doku uyuşmazlığı var.

Karayolları Dairesince Fasıl (83) 4’ncü Maddesine istinaden yapılan ve yürürlükte olan bildirimler kontrol edilmelidir. Farklı olmasına rağmen birbirini iptal etmeden kullanılan bildirimler vardır.