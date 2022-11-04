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Dağ Yolunda Ölümlü Kaza

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Dağ Yolunda Ölümlü Kaza
Dağ Yolunda Ölümlü Kaza

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

04.11. 2022 tarihinde, saat 14:30 raddelerinde Girne - Değirmenlik Anayolu
9-10 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Lefkosa'da sakin Mustafa KARACA (E-54), yönetimindeki GM 279 plakalı beton mikseri (kamyon) sürücüsünün dikkatsizliği sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle yapılmış olan toprak yola girdikten sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıkıp, sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

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 Kaza sonucu araç sürücüsü Mustafa KARACA olay yerinde yaşamını yitirmiştir. 

Soruşturma devam etmektedir.

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