Dağ Yolunda Yangın Çıktı

Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 13.00 sıralarında bir arazide çıktı.
Yangında zeytin, nar, selvi fidanları ile kuru otlar yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 13.00 sıralarında bir arazide çıktı.
Yangında zeytin, nar, selvi fidanları ile kuru otlar yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.
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