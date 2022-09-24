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Dağ Yolunda Yangın Çıktı

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Dağyolu’nda bugün öğlen saatlerinde yangın meydana geldi. Sönmemiş sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangın, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürüldü.
Dağ Yolunda Yangın Çıktı

Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 13.00 sıralarında bir arazide çıktı.

Yangında zeytin, nar, selvi fidanları ile kuru otlar yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

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