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Dağ yolundaki kazada bir kişi hayatını kaybetti

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Dağ yolundaki kazada bir kişi hayatını kaybetti
Dağ yolundaki kazada bir kişi hayatını kaybetti

Dün gece  saat 23:00 sıralarında,  Girne-Değirmenlik Dağ yolu boyunca MY 870 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Demirhan’da sakin Uğur DEMİRKOL (E-35) seyrettiği yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisinde kayarak sağ şerite geçmesi sonucu , o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Serhat ÖZEN (E-37) yönetimindeki TUJ 794 plakalı aracın ön kısmına, aracının arka kısmı ile çarptıktan sonra yolun sağından çıktı.

 Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve TUJ 794 plakalı araçta  yolcu olarak bulunan Valentina OSWALD, Eduard OSWALD, Julıa HOFMEISTER , Arthur HOFMEISTER , Naık HOFMEISTER Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Valentina OSWALD , Eduard OSWALD , Julıa HOFMEISTER , Arthur HOFMEISTER , Naık HOFMEISTER yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu oldu.

 

 MY 870 plakalı araç sürücüsü Uğur DEMİRKOL kaldırıldığı  Yakındoğu Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 

TUJ 794 plakalı araç sürücüsünün ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

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