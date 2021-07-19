  • BIST 1.351,590
  • Altın 499,16
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Dağcılardan Google Haritalar Uyarısı: Ölümcül Rotalara Yönlendiriyor

»
Uzmanlar, bu yaz doğa tatili yapmayı planlayanları Google Haritalar'a güvenmemeleri konusunda uyardı.
Dağcılardan Google Haritalar Uyarısı: Ölümcül Rotalara Yönlendiriyor

Uzmanlar, bu yaz doğa tatili yapmayı planlayanları Google Haritalar'a güvenmemeleri konusunda uyardı. İskoçya'nın en yüksek dağı Ben Nevis ve çevredeki diğer zirvelerde meydana gelen ölümlerin arttığını söyleyen dağcılar, uygulamanın insanları uçurumlara ve dik kayalıklara yönlendirdiğini söyledi.

İskoçya’daki dağcılık örgütleri, ülkenin en  yüksek dağı ve bölgedeki diğer zirvelere tırmanmak isteyen yürüyüşçülerin Google Haritalar tarafından "potansiyel olarak ölümcül" rotalara gönderildiği konusunda uyardı.

DENEYİMLİ DAĞCILAR İÇİN BİLE OLDUKÇA TEHLİKELİ

John Muir Trust adlı kuruluştan yapılan açıklamada, Ben Nevis'te gezinmek için Google Haritalar'ı kullanan artan sayıda insanın "deneyimli dağcılar için bile son derece tehlikeli" bir rota üzerinden yönlendirildiği belirtildi. 

YAKIN ZAMANDA PEK ÇOK ÖLÜM YAŞANDI

Popüler bir turistik yer olan Ben Nevis, Britanya Adaları'ndaki en yüksek dağ ve  bin 345 metre yüksekliğe sahip. Bununla birlikte, her yıl binlerce zirveye tırmanmasına rağmen, yakın zamanda dağda birçok ölüm kaydedildi.

Mountaineering Scotland (İskoçya’da Dağcılık) adlı kuruluş da Google Haritalar tarafından önerilen rotanın "potansiyel olarak ölümcül" olduğu konusunda uyardı.

Dağcı Heather Morning, “Google Ben Nevis yazıp otomobil simgesine tıkladığınızda, rotanızın bir haritası açılır, sizi Glen Nevis'in başındaki otoparka götürür ve ardından zirveye giden bir rotayı gösteren noktalı bir çizgi gelir. En deneyimli dağcı bile bu rotayı takip etmekte zorlanabilir. Hat çok dik, kayalık ve patikasız bir araziden geçiyor, iyi görüşte bile güvenli bir hat bulmak zor” dedi.

Diğer taraftan uzmanlar, Google Haritalar'ın, bin  62 metrelik An Teallach Dağı’da dahil olmak üzere ülkenin diğer yüksek zirvelerinde gezinmeye çalıştıklarında kullanıcıları "hayatı tehdit eden arazilere" yönlendirecek başka rotalar önerdiğini de sözlerine ekledi.

UÇURUMA YÖNLENDİRİYOR

Morning, “Teallach için arama motoruna girildiğinde sunulan hat insanları bir uçurumdan aşağı götürüyor. Bugünlerde internetteki bilgilerin iyi, doğru, güncel ve güvenli olduğunu varsaymak çok kolay. Ne yazık ki, deneyimler bunun böyle olmadığını gösteriyor ve son zamanlarda takip eden rotalar birçok soruna yol açtı. İnternet, yaralanmalara veya daha kötüsü ölümlere neden oldu” diye konuştu.

Öte yandan, Mountaineering Scotland, kuruluşların "hayatı tehdit eden" rotaları kaldırmak için Google'a başvurduğunu açıkladı. Google'ın bir sözcüsü ise şirketin şikayetleri araştırdığını söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:39
  • Türkiye'yi Hedef Alan Siber Silah Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey: Candiru Nedir?16 Temmuz 2021 Cuma 22:00
  • Bilim Dünyasında Bir İlk: Konuşamayan Felçli Bir Adamın Beyin Dalgaları, Cümlelere Dönüştürüldü16 Temmuz 2021 Cuma 21:30
  • Jeff Bezos'un Yeni Yol Arkadaşı Belli Oldu: Oliver Daemon, Tarihteki En Genç Astronot Olacak16 Temmuz 2021 Cuma 21:00
  • Tüketici Örgütleri Onlıne- Mesafeli Alışverişten Mağduriyetler Yaşandığını Savundu15 Temmuz 2021 Perşembe 23:30
  • Tüketici Örgütleri Onlıne- Mesafeli Alışverişten Mağduriyetler Yaşandığını Savundu15 Temmuz 2021 Perşembe 18:20
  • NASA, 2030'larda yaşanacak felaketi açıkladı15 Temmuz 2021 Perşembe 12:44
  • BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Andrews, Covid-19 salgınıyla ilgili uyarıda bulundu15 Temmuz 2021 Perşembe 12:42
  • Dünyanın internet hızı rekorunu kıran ülke belli oldu15 Temmuz 2021 Perşembe 12:41
  • Twitter özür dileyerek duyurdu! Son tarih 3 Ağustos15 Temmuz 2021 Perşembe 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti