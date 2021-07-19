Dağcılardan Google Haritalar Uyarısı: Ölümcül Rotalara Yönlendiriyor

Uzmanlar, bu yaz doğa tatili yapmayı planlayanları Google Haritalar'a güvenmemeleri konusunda uyardı. İskoçya'nın en yüksek dağı Ben Nevis ve çevredeki diğer zirvelerde meydana gelen ölümlerin arttığını söyleyen dağcılar, uygulamanın insanları uçurumlara ve dik kayalıklara yönlendirdiğini söyledi.

İskoçya’daki dağcılık örgütleri, ülkenin en yüksek dağı ve bölgedeki diğer zirvelere tırmanmak isteyen yürüyüşçülerin Google Haritalar tarafından "potansiyel olarak ölümcül" rotalara gönderildiği konusunda uyardı.

DENEYİMLİ DAĞCILAR İÇİN BİLE OLDUKÇA TEHLİKELİ

John Muir Trust adlı kuruluştan yapılan açıklamada, Ben Nevis'te gezinmek için Google Haritalar'ı kullanan artan sayıda insanın "deneyimli dağcılar için bile son derece tehlikeli" bir rota üzerinden yönlendirildiği belirtildi.

YAKIN ZAMANDA PEK ÇOK ÖLÜM YAŞANDI

Popüler bir turistik yer olan Ben Nevis, Britanya Adaları'ndaki en yüksek dağ ve bin 345 metre yüksekliğe sahip. Bununla birlikte, her yıl binlerce zirveye tırmanmasına rağmen, yakın zamanda dağda birçok ölüm kaydedildi.

Mountaineering Scotland (İskoçya’da Dağcılık) adlı kuruluş da Google Haritalar tarafından önerilen rotanın "potansiyel olarak ölümcül" olduğu konusunda uyardı.

Dağcı Heather Morning, “Google Ben Nevis yazıp otomobil simgesine tıkladığınızda, rotanızın bir haritası açılır, sizi Glen Nevis'in başındaki otoparka götürür ve ardından zirveye giden bir rotayı gösteren noktalı bir çizgi gelir. En deneyimli dağcı bile bu rotayı takip etmekte zorlanabilir. Hat çok dik, kayalık ve patikasız bir araziden geçiyor, iyi görüşte bile güvenli bir hat bulmak zor” dedi.

Diğer taraftan uzmanlar, Google Haritalar'ın, bin 62 metrelik An Teallach Dağı’da dahil olmak üzere ülkenin diğer yüksek zirvelerinde gezinmeye çalıştıklarında kullanıcıları "hayatı tehdit eden arazilere" yönlendirecek başka rotalar önerdiğini de sözlerine ekledi.

UÇURUMA YÖNLENDİRİYOR

Morning, “Teallach için arama motoruna girildiğinde sunulan hat insanları bir uçurumdan aşağı götürüyor. Bugünlerde internetteki bilgilerin iyi, doğru, güncel ve güvenli olduğunu varsaymak çok kolay. Ne yazık ki, deneyimler bunun böyle olmadığını gösteriyor ve son zamanlarda takip eden rotalar birçok soruna yol açtı. İnternet, yaralanmalara veya daha kötüsü ölümlere neden oldu” diye konuştu.

Öte yandan, Mountaineering Scotland, kuruluşların "hayatı tehdit eden" rotaları kaldırmak için Google'a başvurduğunu açıkladı. Google'ın bir sözcüsü ise şirketin şikayetleri araştırdığını söyledi.