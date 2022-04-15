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Dağcılık Spor Derneği Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına Dayanışma Yürüyüşü Düzenliyor

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Dağcılık Spor Derneği Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına Dayanışma Yürüyüşü Düzenliyor
Dağcılık Spor Derneği Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına Dayanışma Yürüyüşü Düzenliyor

Dağcılık Spor Derneği, 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, “dayanışma yürüyüşü” düzenliyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, bu pazar günü, Haspolat UKÜ ve çevresi parkurunda yapılacak yürüyüş saat 10.00’da başlayacak.

Toplam yürüyüş mesafesi 6,5 km olan yürüyüşün iki buçuk saat sürmesi planlanıyor.

Etkinliğe katılacaklar Haspolat- Taşkent yolu üzerindeki parkta buluşacak. Yürüyüşe katılım ücretinin 20 TL olduğu da belirtildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, etkinlikten elde edilen gelir ile hastalarının elzem ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin yürüyüşten sorumlu rehber Ümit Akgönül’e 0542 859 25 41 numaralı telefondan ulaşabileceği de kaydedildi.

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