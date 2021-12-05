Dağcının, Mont Blanc’ta bulduğu değerli taşların yarısı ona ödül olarak verildi

Adı açıklanmayan Fransız bir dağcı, sekiz yıl önce dağın zirvesine tırmandığında, bir kutunun içinde yakut, safir ve zümrütten oluşan değerli taşlar buldu. Fransa yasaları gereği kutuyu polise teslim etti. Taşların yer aldığı kutunun yarım asrı aşkın süre önce düşen, Hindistan Hava Yolları’na (Air India) ait bir uçağın yolcularından birine ait olduğu tahmin ediliyor.

Mont Blanc’ın eteklerindeki Chamonix’nin belediye başkanı Eric Fourniert AFP’ye, taşların sahibinin ailesinin izini sürdüklerini ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını belirterek yarısının yerel yönetim tarafından kullanılacağını, yarısının da ‘ödül olarak’ dağcıya verildiğini açıkladı.

Fournier, eşit olarak ikiye bölünen değerli taşların her bir yarısının 150 bin avro (2 milyon 325 bin lira) değerinde olduğu bilgisini paylaşarak dağcıyı ‘örnek davranışı’ndan ötürü tebrik etti.

Hindistan Hava Yolları’na ait iki uçak dağa çakılmıştı. 1950’de düşen ilk uçaktaki 48 kişi hayatını kaybetmişti. 1966’da düşen ikinci uçakta ise 117 yolcu vardı. Yetkililer, dağcının bulduğu kutunun, Hindistan’ın Mumbai kentinden ABD’nin New York kentine gitmek üzere havalanan, 1966’da düşen uçaktaki yolculardan birine ait olduğunu düşünüyor.