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Dağda bekarlığa veda partisine katılan gencin dilini yılan ısırdı

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Dağda bekarlığa veda partisine katılan gencin dilini yılan ısırdı
Dağda bekarlığa veda partisine katılan gencin dilini yılan ısırdı

Avusturya'da, bekarlığa veda partisi sırasında bir yılan tarafından dilinden ısırılan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Avusturya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, cumartesi akşamı Avusturya Alpleri'ndeki partide yavru engerek yılanına diliyle dokunan 38 yaşındaki şahsın bu girişimi, yılanın dilini ısırmasıyla sonuçlandı.

Cumartesi akşamı meydana gelen olayın, ülkenin güneydoğusunda bulunan Alpler'deki bir dağ kulübesinde, bekarlığa veda partisi esnasında yaşandığı kaydedildi.

Almanya'dan geldiği belirtilen şahsın dilinin şişmeye başlamasının ardından olay yerine arama kurtarma ekipleriyle doktor çağrıldığı bildirildi.

Dili ısırılan kişinin, yapılan ilk müdahaleler sonrası 60 kilometre uzaklıktaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kızıl Haç'tan yapılan açıklamada, partiye katılanların yavru yılanı solucan sanmış olabileceği söylendi

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