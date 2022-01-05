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Dağda mahsur kalan dağcının hayatını köpeği kurtardı

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Hırvatistan'da bir dağcı, tırmanış sırasında sakatlandı.
Dağda mahsur kalan dağcının hayatını köpeği kurtardı

Hırvatistan'da bir dağcı, tırmanış sırasında sakatlandı. 13 saat boyunca üzerinde yatan köpeği, onu sıcak tutarak hayatta kalmasını sağladı.

Grga Brkic, ülkenin Adriyatik kıyı şeridi boyunca uzanan Velebit sıradağlarında bir yokuştan aşağı inerken düşerek hareket edemez hale geldi.

Yolda olan diğer iki yürüyüşçü, köpeğe ve adama ulaşamayınca yardım çağırmak için geri döndü ve kurtarma ekipleriyle iletişime geçti.

Ancak hava şartlarından ötürü kurtarma operasyonu kolay olmadı.

İlk müdahale ekibi, deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikteki Brkic'e ulaştığında, köpeğin etrafına kıvrıldığını ve onu ısıttığını gördü.

8 aylık Alaksa Kurdu olan Kuzey isimli köpek, 13 saat boyunca sahibinin yanından ayrılmadı.

Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi, kahraman köpeğin bir sedyede uzanırken yürüyüşcünün üzerinde yatan bir fotoğrafını, "İnsan ve köpek arasındaki dostluk ve sevginin sınırı yoktur" yazısıyla birlikte paylaştı.

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