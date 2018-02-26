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Dağlı: "CB Sn Mustafa Akıncı verdiği sözün yerine getirilmediğinden hiç mi rahatsız olmuyor?"

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Dağlı: "CB Sn Mustafa Akıncı verdiği sözün yerine getirilmediğinden hiç mi rahatsız olmuyor?"
Mağusa İnsiyatifi aktivisiti Dr. Okan Dağlı'dan hükümete ve Akıncı'ya sorular...

İşte o sorular;

 

Koalisyon hükümeti bütçe görüşmeleri öncesi öncelikli hedeflerini açıkladı.

Mapushaneden, parklara kadar birçok kaleme para ayrılmış. Adada gerginlik yaratan Doğalgaz Sürecine de aktif müdahil olmaya karar verilmiş. 
Tek sözü edilmeyen konu adada toplumlar arası işbirliği ve yakınlaşmaya yönelik görüşler!

*Adanın kopan damarlarını bağlayacak sınır kapılarının açılmasına yönelik ayrılan tek bir kuruş ya da sözcük yok mu?


*Derinya ve Aplıç kapıları için üzerimize düşen elektrik, bilgisayar, kabin vb. alt yapı çalışmaları için ödenek ayrılıyor mu?

*CB Sn Mustafa Akıncı verdiği sözün yerine getirilmediğinden hiç mi rahatsız olmuyor?

*Seçim öncesi verilen sözler kağıt üzerinde kalmaya devam edecek mi?

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