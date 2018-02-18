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Dağlı, Derinya ve Aplıç’ta durum ne?

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Dağlı, Derinya ve Aplıç’ta durum ne?
Mağusa İnsiyatifi sözcülerinden Okan Dağlı, Mağusa İnsiyatifi’nin sosyal medya sayfasındaki paylaşımında, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara değindi.

Dağlı; Kuzey ve Güney’deki liderlere ve hükümetlere, kapılardaki  çalışmaların hızlandırılması ve tamamlanmasıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Dağlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kapılar açılacak mı? Derinya ve Aplıç’ta durum ne? Taraflar, Kıbrıslı Türkler/Rumlar ve BM dünyanın en büyük sorunlarından birini çözmek için 2015’ten beridir çalışıyorlar.

Ara bölgeyi yani 200 metreyi geçip kuzeyle güney arasında 44 yıl önce var olan yolların birbirine bağlanma çalışması tam 2.5 yıldır devam etmektedir.

Derinya: Güney, tam anlamıyla sınıra kadar olan bölgede üzerine düşen işleri bitirdi. Kuzey, sadece AB finansmanıyla yapılan asfalt ve askerin talebiyle yenilen tel örgüler dışında başka birşey yapılmadı. Sınıra kadar elektrik, internet/bilgisayar, kabin alt yapısıyla ilgili herhangi bir faaliyet yoktur.

Ara Bölge, BM Aralık ayında 200 metreli yol için ihaleye çıktı, teklifler atıldı, projelerin onayı için iki lidere bağlı çalışan teknik komitelerin projelerin onaylanması bekleniyor.

Aplıç: Güney, henüz kendine ait asfaltı bitirmedi. Kuzey, asfaltı tamamladı. Elektrik, internet/bilgisayar, kabin alt yapısıyla ilgili hiçbir faaliyet yok. Ara Bölge için teknik komiteden projenin onayı bekleniyor.

Sonuç: İki lidere bağlı çalışan teknik komite iki kapının da eş zamanlı açılması için aldığı karar doğrultusunda pek de istekli çalışmıyor. Taraflar kendi bölgelerinde üzerlerine düşenleri henüz tam anlamıyla tamamlamadı.

Hükümetlerin sorumluluğunda olan bu bölgelerde işlerin ne zaman tamamlanacağı konusunda herhangi bir bilgi yoktur. Maliye, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının, koordineli bir şekilde alt yapı çalışmalarını Ara Bölge tamamlanırken bitirmesi için herhangi bir açıklama/irade beyanı ve icraat göze çarpmamaktadır.

(Bugüne kadar bu konuda defalarca medyada haber yapan, yazılar yazan ve bölgesel duyarlılığı bizlerle paylaşan tüm gazeteci arkadaşlara, kentlerinin çıkmaz sokak olmaktan ve engelli durumdan kurtulması için mücadele eden arkadaşlara teker teker teşekkür ediyoruz.)”

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