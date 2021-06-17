Dağlı: Geçişlerde otorite kim?

Okan Dağlı'nın paylaşımı şöyle:

Geçiş noktalarında otorite kim? Orada turistlere keyfi geçiş kısıtlamaları var. Günübirlik geçecek Turuncu/Sarı ve Yeşil renkli ülkelerden gelen turistler (aynen Kıbrıslı Rumlar gibi) sadece PCR ile geçebilecekken çift aşısı yoksa geçişlerine izin verilmiyor. Bu keyfi ve Bakanlar Kurulu kararını takmayan uygulamanın adresi ne? Ayni ülkelerden gelen turistler Lokmacı, Metehan ve Akyar’dan sadece PCR ile geçerken niye Derinya’dan geçemiyorlar?