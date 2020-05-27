Dağlı:''Artık ben açıklamaları dikkate almıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki 1-2 saat sonra farklı açıklamalar geliyor, gelecek”

Mağusa İnsiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı, kapıların açılması konusunda açıklamaları dikkate almadığını, çünkü pandemi sürecinde özellikle hükümet içinde 1-2 saat ara ile farklı açıklamaları duymaya alıştıklarını ifade etti.

Mağusa İnsiyatifi’nden Dr. Okan Dağlı, kapıların açılması konusunda açıklamaları dikkate almadığını, çünkü pandemi sürecindeözellikle hükümet içinde 1-2 saat ara ile farklı açıklamaları duymaya alıştıklarını ifade etti.

Dağlı, “Mağusa sınırları içinde herhangi bir pozitif vaka görmedik bu süreçte… Sadece en başta bilindiği gibi Salamis Otel’de Alman turistler meselesi var. Neredeyse Mağusa’da vakamız olmadı diyebiliriz. Fakat önemli olan vakasızlık değil, R değeri dediğimiz Virüs bulaştırma katsayısı konusudur. Bu konuda dikkati sürdürmeliyiz” dedi.

“HÜKÜMET İÇİNDE DE BU KONUDA MUTABAKAT YOK”

Güney Kıbrıs ile kapıların açılması konusunda ise Okan Dağlı, Kıbrıs Genç TV ekranlarında, “Siyasi sorunlar hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında sürüyor. Hükümet içinde de bu konuda mutabakat yok. Bunu pandemi sürecinde de gördük.

Tek merkezden bu işi götüremedik. Bu pozisyon devam ediyor. Artık ben açıklamaları dikkate almıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki 1-2 saat sonra farklı açıklamalar geliyor, gelecek” diye konuştu.