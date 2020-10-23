Dağlık-Karabağ krizi: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Washington’a gidiyor

Eylül ayından bu yana Dağlık-Karabağ’da devam eden çatışmaların sonlandırılması için bu kez ABD devrede.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bugün Washington’da olacak. İki dışişleri bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo le ayrı ayrı görüşmeler yürütecek.

Fransa ve Rusya ile birlikte Minsk üçlüsünün bir parçası olan ABD, Dağlık-Karabağ’da tansiyonun düşürülmesi, ateşkesin tesis edilmesi ve müzakerelerin başlaması yönünde çağrılar yapmaya devam ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, bu hafta içerisinde Moskova’yı da ziyaret ederek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmeler gerçekleştirmişti.

Tüm diplomatik çözüm girişimlerine karşın, çatışmalar ise devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yakın zamanda bir diplomatik çözüm öngörmediğini söylerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonların ancak Ermeni güçlerinin Dağlık-Karabağ’dak koşulsuz olarak çekilmesiyle durdurulacağını belirtiyor.