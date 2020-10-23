  • BIST 1.203
  • Altın 489,732
  • Dolar 7,9592
  • Euro 9,4225
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli:1'i yerel 3 yeni vaka!

Dağlık-Karabağ krizi: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Washington’a gidiyor

» »
Dağlık-Karabağ krizi: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Washington’a gidiyor
Dağlık-Karabağ krizi: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Washington’a gidiyor

Eylül ayından bu yana Dağlık-Karabağ’da devam eden çatışmaların sonlandırılması için bu kez ABD devrede.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bugün Washington’da olacak. İki dışişleri bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo le ayrı ayrı görüşmeler yürütecek.

Fransa ve Rusya ile birlikte Minsk üçlüsünün bir parçası olan ABD, Dağlık-Karabağ’da tansiyonun düşürülmesi, ateşkesin tesis edilmesi ve müzakerelerin başlaması yönünde çağrılar yapmaya devam ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, bu hafta içerisinde Moskova’yı da ziyaret ederek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmeler gerçekleştirmişti.

Tüm diplomatik çözüm girişimlerine karşın, çatışmalar ise devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yakın zamanda bir diplomatik çözüm öngörmediğini söylerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonların ancak Ermeni güçlerinin Dağlık-Karabağ’dak koşulsuz olarak çekilmesiyle durdurulacağını belirtiyor.

Ar

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan'da toprak kayması: 10 ölü18 Ekim 2020 Pazar 12:44
  • Azerbaycan ve Ermenistan’dan ateşkes kararı18 Ekim 2020 Pazar 08:01
  • Aliyev: Öcümüzü harp meydanında alacağız16 Ekim 2020 Cuma 18:28
  • Azerbaycan duyurdu: Ermenistan, roketle Nahçıvan’ı vurdu!16 Ekim 2020 Cuma 17:21
  • Çin, ABD'yi siyasi virüs yaymakla suçladı14 Ekim 2020 Çarşamba 15:06
  • Çin’de kilolu öğrencilere düşük not verilecek13 Ekim 2020 Salı 21:47
  • Zaharova, 11 saat süren Karabağ müzakerelerinin perde arkasını anlattı12 Ekim 2020 Pazartesi 20:45
  • Kim Jong-un, pandemi sürecini iyi yönetemediği için ağlayarak özür diledi12 Ekim 2020 Pazartesi 20:30
  • 9 milyonluk kent nüfusuna beş günde Covid-19 testi yapacaklar12 Ekim 2020 Pazartesi 19:32
  • Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi10 Ekim 2020 Cumartesi 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti