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Dağlık Karabağ: Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan'da gözlem merkezi anlaşmazlığı

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Dağlık Karabağ: Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan'da gözlem merkezi anlaşmazlığı
Dağlık Karabağ: Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan'da gözlem merkezi anlaşmazlığı

Türkiye ve Rusya, Azerbaycan topraklarında Ankara'nın bağımsız bir askeri gözlem noktası kurma isteği hakkında anlaşmazlığa düştü. Reuters haber ajansının isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, iki taraf arasındaki "en büyük" fikir ayrılığının Azerbaycan topraklarında Türkiye'nin oluşturacağı bağımsız gözlem noktası olduğu ileri sürüldü.

Bu noktanın Türkiye için "şart" olduğunu belirten kaynak, Rusya'nın ise bölgedeki ortak merkez dışında Türkiye'ye ait bir oluşumun kurulmasını "gerekli" görmediği belirtildi. Bununla birlikte aynı kaynak Ankara'nın Rusya ile bir anlaşmaya varmayı umduğunu ve müzakerelerin Rusya'da devam edebileceğini ifade etti.

İki ülke, 10 Kasım'da bölgede yürürlüğe giren ateşkesin şartlarına uyulduğunu gözlemlemek amacıyla ortak bir merkez oluşturulması konusunda anlaşmıştı.

Konuyla ilgili olarak Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Geçen hafta, olası barış görüşmelerinde Türkiye ile Rusya arasındaki bir anlaşma sonucu batılı güçlerin saf dışı bırakılmasından endişelenen Fransa, ateşkesin uluslararası bir gözlem heyeti tarafından kontrol edilmesini teklif etmişti.

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