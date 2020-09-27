Dağlık Karabağ’da çatışmalar şiddetlendi

Dağlık Karabağ'da Azeri ordusu ile Ermeni milisler arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Türkiye Azerbaycan’a "tam destek" açıklarken, Ermenistan sıkıyönetim ilan ederek seferberlik çağrısı yaptı.

Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusu ile Ermenistan’ın desteklediği Ermeni milisler arasında sabahın erken saatlerinden bu yana yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Taraflar, bölgede tansiyonun yükselmesinden birbirlerini sorumlu tuttu ve karşılıklı suçlamalarda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmak ve halkın güvenliğini korumak için Azerbaycan ordusunun karşı taarruza geçtiği" belirtildi. Açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Ermenistan sıkıyönetim ilan etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada ilk ateş açan tarafın Azerbaycan olduğunu belirterek, "Devletimizin ve ordumuzun arkasında sıkı bir biçimde duralım ve kazanalım. Yaşasın şanlı Ermeni ordusu" ifadelerini kullandı. Vatandaşlara "kutsal vatanın savunulmasına hazır olunması" mesajı veren Başbakan, hükümetin "sıkıyönetim" ilan ettiğini ve "seferberlik çağrısı" yapma kararı aldığını duyurdu.

Ermeni milisler şu ana dek Azeri ordusuna yoğun kayıplar yaşattıklarını öne sürerken; Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan ordusuna ait iki helikopter ile üç insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Azerbaycan’ın, nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu Dağlık Karabağ’ı sabahın erken saatlerinden itibaren bombaladığı ve bu esnada çok sayıda sivil hedefin ateş altına alındığı" iddia edildi.

Tarafların yaptığı açıklamalara göre, çatışmalarda siviller de hayatını kaybetti. Ancak ölü sayısı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Komşu ülke Rusya tarafları "derhal ateşkes ilan etmeye" çağırdı.

Türkiye'den destek açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan’ı sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili açıklamasında, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir' dedi.

Tartışmalı statü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaklaşık 30 yıldır yer yer çatışmalara varan sert görüş ayrılıkları yaşanıyor. Nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu bölge, dönemin Sovyetler Birliği devleti tarafından Azerbaycan’a verilmiş ancak Ermenistan yanlısı milisler 1990'lı yılların başında, yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından bölgede kontrolü ele geçirmişti.

Ermeni milisler her ne kadar 1991 yılında, Dağlık Karabağ’ın özgürlüğünü ilan etmiş olsa da uluslararası toplum bugüne dek bunu kabul etmiş değil. Azerbaycan ise bölgeyi gerekirse askeri güç kullanarak tamamen kendi kontrolü altına almayı hedefliyor.