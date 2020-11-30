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Dağyolu (Fota) muhtarından Covid-19 açıklaması

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Dağyolu (Fota) muhtarından Covid-19 açıklaması
Dağyolu (Fota) muhtarından Covid-19 açıklaması

Dağyolu (Fota) muhtarının duyurusudur

"Sevgili arkadaşlar,

Ben Dağyolu muhtarı olarak daha fazla bilgi kirliliği olmasın diye sizlere bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum köyümüzde bir kovit 19 bulaşan arkadaşımızın olduğu doğrudur zaten kendisi eşi anne babası ile birlikte kardeşleri yani yakın ailesi olarak tedbir amaçlı Malpas Otelde karantinaya alınmışlardır.

Testleri de yapılmış ve o bir kişi dışında her hangibir pozitif vaka bulunmamıştır.

Ben kardeşi Beldiye’de çalıştığı için Dikmen Belediye başkanını da aradım gereken tetbirlerimizi birlikte almış durumdayız.

Lütfen herkes rahat olsun artık bu illetle yaşamayı öğrenmek zorundayız.

Herkes lütfen kurallara uysun maske takmayı ihmal etmesin çünkü bugün Fota’da yarın başka bir köyde bu bulaşlar hep olacak biz yeter ki tedbirli olalım ve kurallara uyalım. Birde unutmadan tekrar söylüyorum Dağyolu Fota’da şu anda pozitif çıkan arkadaşın ailesinde dahi her hangi bir durum görülmemiştir sadece tedbir amaçlı otele alındılar lütfen abartılı bilgi sahibi olmadan paylaşımlar yapıp insanımızı tedirgin etmiyelim herkese sağlıklar dilerim"

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