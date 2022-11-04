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Dağyolu Göleti temizleniyor

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Dağyolu bölgesinde 500 dönümün üzerinde tarlanın sulanmasında kullanılan Dağyolu Göleti, ıslah ediliyor.
Dağyolu Göleti temizleniyor

Yaklaşık 400 bin ton su tutma kapasitesine sahip 1992 yapımı göletin kapasitesi, 350 binlere düşmüştü. Yağmur suları ile gelen ve göletin kapasitesini düşüren toprak, temizlenmediği zaman sulama borularını tıkama tehlikesi bulunuyor.

 Çalışmaları yerinde inceleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1992 yılında Dağyolu Sulama Göletinin 30 yıl aradan sonra Bakanlık, iki adet kazıcı gönderen Türkiye Devlet Su İşleri, Dikmen Belediyesi ve Dağyolu Muhtarının gayretleriyle ilk kez temizleneceğini, göletten 40 bin metreküp malzeme boşaltılacağını belirtti.

 Göletin esas olarak sulama için kullanıldığını, 3 kilometrelik mesafede gölet suyu kullanılarak sulu tarım yapılabileceğini belirten Oğuz, göletin 30 yıl önceki haline getirileceğini belirtti.

 Daha önce Tatlısu (sulama göleti) ve Değirmenlik Çataldere (yer altı sulama göletini) ıslah ettiklerini belirten Oğuz, Dağyolu Göletinin de 30 günde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.

 Oğuz, gölet temizliklerine şartlara göre devam edeceklerini de ifade etti.  

 Göletlerin tarımsal faaliyetlerin yanında, doğal yaşam ve orman yangınlarının söndürülmesinde de önemli görevi olduğunu kaydeden Oğuz, “Yağmur sularının tutulması tarımsal faaliyetlerin devamı açısından hayati önem taşıyor” dedi.

 

 Çelebi

 Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, göletlerin görevlerinin çok önemli olduğunu, belediye olarak ellerinden gelen her desteği vermeye çalışacağını ifade etti.

 Göletten sulamanın suyun cazibesi ile yapıldığını da belirten Çelebi, 500 dönümün üzerinde bir arazinin göletteki sudan faydalanabileceğini söyledi.

 

 Çavuşoğlu

 Dağyolu Muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu da, gölet kapasitesinin nerdeyse dörtte bir kadar azaldığını, suyun zeytin bahçelerinin sulanmasının yanında başta domates olmak üzere pekçok meyve ve sebze yetiştiriciliğinde de kullanıldığını belirtti.

 Suyun idareli kullanılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, geceden sabaha kadar tarla sulanmasının önüne geçeceklerini, dolu bir barajın kurak geçecek 4 yıllık bir periyotta çiftçileri idare edebileceğini kaydetti.

 Çavuşoğlu, göletten kontrolsüz su çekmenin önlenmesi amacıyla tarlalara sayaç da takılıp cüzi bir miktar para da talep edilebileceğini ifade etti.

 

 Çeki

 Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ise göletlerden çekilecek su konusundaki düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

 Bölgelerde sulama sularının dağılımından ve ücretlendirilmesinden bölge kaymakamının başkanlık ettiği Bölge Sular Komitesi'nin sorumlu olduğunu anlatan Çeki, komisyonda Su İşleri Dairesi, Tarım Dairesi ve Jeoloji ve Maden Dairesi'nden temsilcilerin de yer aldığını belirtti.

Çeki, komitenin de su kaynağına göre sulama birliği kurdurmakla sorumlu olduğunu, sulama birliklerinde de bölgede çiftçilik yapanların yer aldığını, komite ve birliklerin de illaki muhtar ve belediyelerin görüşünü aldığını kaydetti.

Ülke genelinde 16 adet sulama amaçlı gölet bulunuyor.

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