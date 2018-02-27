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"Dağyolu ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacak"

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"Dağyolu ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacak"
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’dan Girne- Dağyolu açıklaması…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne Dağyolu’ndaki trafik kazasının ardından olay yerine giderek, inceleme yaptı.

Atakan, kaza ile ilgili ‘hatalı yükleme yapan’ bir kamyonun varlığından bahsedildiğini açıkladı, gereken cezanın verileceğini belirtti.

Girne Dağyolu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Atakan, söz konusu yolun trafiğe kapatılması ya da belli saatlerde geçiş izni verilmesinin de gündeme gelebileceğine işaret etti.

Atakan’ın açıklaması şöyle “Hatalı yükleme yapan kamyonunun varlığından bahsediliyor. Yola bir şeyler dökülmüş, arkasından gelen araçlar da yavaşlamak veya durmak zorunda kalmış. Kaza da bundan kaynaklanmış. PGM Müdürü de hemen konuya methalder oldu. Araca verilecek ceza neyse, verilecek. Çok büyük bir kaza, ucuz atlatıldı. Benzeri kazaların yaşanmaması için gerekli çalışma yapılacak. Arkadaşlarımız PGM müdürü ile istişare edecek… Trafiğe kapatma ise trafiğe kapatma, belli saatlerde geçiş izni vermeyse gereken neyse yapılacak. Bir kere daha çağrı yapmak istiyorum. Gerek bu yolu, gerekse şu anda tamirat yapılan Lefkoşa-Girne yolunu sürücüler yavaş gitmek, sabır göstermek zorunda. Gideceğimiz yere 15 dakika geç gidelim ama tek parça gidelim. Buna özen gösterelim. Lefkoşa-Girne anayolundaki çalışma 2-2.5 ay sürecek. Gerekirse çalışan ekip sayısını artıracağız, hızlandırma adına bir şey gelirse yapacağız. Dağyolu’nda aşağıda başlayan çalışmalar var. Buna paralel olarak eski yolun elden geçirilmesi ile ilgili bir çalışma yapacağız. Bazı yerlerde çift, bazı yerlerde ‘tırmanma şeridi’ olacak. Bununla ilgili ihale süreci bizden önce yapıldı, çalışmalar başladı. Şu andaki projede mevcut eski yolun iyileştirilmesi ile ilgili bir şey yok. Biz bu noktada mahalli gelirlerimizle bir şey yapabilir miyiz, ona bakıyoruz. Yağmurlu hava geçtikten sonra, Dağyolu’nun da bir an önce kazınıp, çöken, oluklaşan yerlerin asfaltlanması gereken. Tüm yollar bakanlığın öncelikleri arasında, sıralama yapması söz konusu değil. Hepsini elimizden geldiğince ellemek zorundayız.

Projeye göre belli bir kesme kadar yeni güzergah gidecek. Bir noktadan sonra da eski yol ile yeni güzergah birleşecek. Kendi imkanlarımız çerçevesinde yenileme yapmak zorundayız. Bu yol binek araçlar için de ağır vasıtalar için de çok uygun bir yol değil. Kamyonların yüklemeleri ile ilgili 2 elektronik kantar geliyor. Birini bu güzergaha kuracağız. Anında ağırlık tespit edecek, hemen hem bakanlığa hem de polise uyarı smsleri atacak.  Şu anda Trafik Dairesi bünyesinde ağır vasıtaların yük taşımalarını düzenleyen bir düzenleme yapılıyor. Bir ağır vasıtanın hangi saatlerde, kim tarafından ne kadar çalıştığı ortaya çıkacak.  Bütün bunlar için süreye ihtiyaç var.”

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