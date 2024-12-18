Dağyolu’nda Arpa Ekili Tarlaya Zarar Verdiler: İki Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Dağyolu’nda, araçlarıyla izinsiz olarak iki ayrı arpa ekili tarlaya giren ve ekili alanlara zarar verdikleri belirlenen iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

17 Aralık 2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Dağyolu’nda meydana gelen olayda, İ.K. (25) ve H.E. (31) isimli şahısların araçlarıyla iki ayrı şahsa ait arpa ekili tarlaya izinsiz olarak girdikleri ve ekili alanlara zarar verdikleri tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan soruşturmada, tarla sahiplerinin izni olmadan mülke tecavüz eden bu kişilere yönelik yasal işlem başlatıldı. Ekili alanlara verilen zararın boyutu ise inceleme altına alındı.

Soruşturma devam ediyor