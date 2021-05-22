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Dağyolu'nda Zamansız Kayıp

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Dağyolu Köy Muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu açıkladı.
Dağyolu'nda Zamansız Kayıp

Dağyolu Köy Muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“köyümüzün sevilen simalarından iyi insan İlkin Beyit Sedatgil’i zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ben merhumeye allahtan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. cenazesi pandemi kurallarına uygun sekilde bugün 22..5..2021 cumartesi ö.s gün icerisinde dağyolu mezarlığına defnedilecektir tüm eş dost aile ve sevenlerine uzüntüyle duyrulur.”

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