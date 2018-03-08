Dağyolu’ndaki çalışmalar salı günü bitecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne-Değirmenlik Yolu’ndaki çalışmaların planlanandan önce tamamlanacağını ve trafik akışına getirilen kısıtlamanın salı günü kaldırılmasının planlandığını söyledi

Bakan Atakan, dağ yolundaki tamir çalışmalarının bugünden itibaren başlayacağını ve hafta sonu da devam edeceğini belirterek, çalışmaların salı günü tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Atakan, çalışmalar sürerken kendisinin de bölgede olacağını, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bir emirname ile şu anda yürürlükte olan kısıtlamaların kaldırılacağını ve trafiğin normal seyrine döneceğini söyledi.

Lefkoşa-Girne Anayolu’ndaki çalışmalarla ilgili de açıklama yapan Atakan, bugünden itibaren yolda hem gündüz hem gece çalışılacağını böylece projenin tamamlanması için öngörülen sürenin de kısalacağını söyledi.

(KIBRIS)