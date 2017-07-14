Dağyolundaki kaza: Sürücünün ehliyeti yok

Girne-Degirmenlik Anayolu'nda 9 Temmuz'da meydana gelen ve Hüsnü Buğarhan'ın hayatını kaybettiği kazada yeni bir gelişme yaşandı.

Girne - Değirmenlik anayolunda 10 Temmuz’da meydana gelen ve 20 yaşındaki Hüsnü Buğarhan’ın ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazasının zanlısı bugün mahkemeye çıkarıldı

DD 683 plakalı aracın sürücüsü 25 yaşındaki Mehmet Karakuş tutuklanarak iki ay süre ile cezaevine gönderildi.

Bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlının sürüş ehliyeti olmadığı ortaya çıktı

Karakuş'un davasının süreceği belirtildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELMİTİ?

9 Temmuz günü sabaha karşı, saat 00:20 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13’üncü kilometreleri arasında, gerçekleşen kazada, Mehmet Karakuş (E-25), yönetimindeki DD 683 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajı alamayarak yolun sağından dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan çelik bariyerlere aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştı.

Çarpmanın etkisi ile tekrar yola savrulan DD 683 plakalı araç o esnada Girne istikametine doğru seyreden Muhammad İkbal (E-54) yönetimindeki TND 087 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarptı ve DD 683 plakalı araç yol dışına çıkarak toprak banket içerisinde alev alarak yanmıştı.

Kaza sonrası yanan DD 683 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüsnü Buğarhan (E-20) yanan araçtan fırlayıp yanarak feci şekilde yaşamını yitirmişti.