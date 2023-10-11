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Daha 17 yaşında... Cezaevi'ndeki arkadaşına uyuşturucu götürdü...

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Lefkoşa’da meydana uyuşturucu madde ve hap tasarrufu suçlarından tutuklanan 17 yaşındaki S.B. ile N.Ö yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
Daha 17 yaşında... Cezaevi'ndeki arkadaşına uyuşturucu götürdü...

Mahkemede şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. 

Polis, 7 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30’da Merkezi Cezaevi’nde görevli gardiyanlar tarafından hükümsüz tutuklu olarak bulunan İ.U'nun üzerinde yapılan kontrolde iç çamaşırı içerisinde 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk toz madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, İ.U'nun ifadesinde maddeyi açık görüş esnasında S.B.’nin kendisine verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, S.B.’nin tutuklandığını, evinde yapılan aramada 3 gram ağırlığında uyuşturucu madde içerdiğine inanılan beyaz renk toz ve 44 adet uyuşturucu içerikli Suboxone marka hap bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde İ.U'ya verdiği maddeyi N.Ö aracılığıyla temin ettiğini itiraf ettiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, N.Ö'nün de tutuklandığını, evinde yapılan aramada 20 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu ve 48 adet uyuşturucu içerikli Suboxone bulunduğunu belirtti.

Polis, N.Ö'nün ifadesi üzerine tedavi gördüğü Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görevli doktor ile görüştüklerini söyledi.

Polis, doktorun 48 adet hapı bağımlılık tedavisi gören N.Ö'ye verdiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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