Şekeri hayatımızdan çıkarmamız gerektiği pek çok yerde yazıldı, çizildi. Ama yine de bazı dönemlerde tatlı ve şeker ihtiyacımızı nasıl giderelim?

Şekeri hayatımızdan çıkarmamız gerektiği pek çok yerde yazıldı, çizildi. Ama yine de bazı dönemlerde tatlı ve şeker ihtiyacımızı nasıl giderelim? Bu konuda bize yardımcı olacak neleri kullanabiliriz? Wellbeing uzmanı ve tarif geliştirici Pelin Bozkurt Bilgiç bu konuda bizi aydınlatıyor. Hem de şeker ihtiyacı duyduğumuzda kullanmamız için 3 tarif veriyor:

Daha az şeker yemek için en etkili 3’lü Destek Kiti

İnsülin, vücudumuz ve beynimiz için kritik yakıt olan kan şekerini dengelemeye yardımcı olan önemli bir hormon. İnsülin pankreasta üretilir ve hücrelerin glikozu emmesini ve kullanmasını sağlar. Ayrıca kanınızdaki glikozun kaslarınızdaki, yağınızdaki ve karaciğerinizdeki hücrelere girmesine ve enerji için kullanılmasına yardımcı olur.

Yemek yerken, kan şekeri seviyeleriniz yükselir. Pankreasınız, kan şekeri seviyenizi düşürmeye ve seviyeleri dengeli, normal bir aralıkta tutmaya yardımcı olmak için kanınıza insülin salgılar. İnsülin aslında wellbeing etkisi yüksek bizim faydamıza çalışan bir hormon. Ancak ne oluyorsa direnç gösterdiğinde oluyor.

İnsülin direnci, vücudunuz ürettiğiniz insüline yanıt veremediğinde ve onu kullanamadığında ortaya çıkar. Daha spesifik olarak, kaslarınızdaki, yağınızdaki ve karaciğerinizdeki hücreler enerji için kanınızdaki glikozu kolayca ememez. Bunu telafi etmek için pankreasınız, vücudunuzun insüline karşı zayıf tepkisini yenmek ve glikozun kandan hücrelerinize taşınmasına yardımcı olarak kan şekeri seviyenizi sağlıklı bir aralıkta tutmak için daha fazla insülin üretir. Zamanla pankreasınız yüksek insülin talebine ayak uyduramayabilir. Sonuç olarak, kan dolaşımınızda aşırı glikoz birikir ve kan şekeri seviyeleri yükselir, bu da zamanla hormonal dengesizliğe ve sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir.

Baharatlar, insülin direncini çözmeye ve sağlıklı, dengeli kan şekeri seviyelerini korumanıza yardımcı olabilir.

Wellbeing uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç'e soruyoruz, "İnsülin direncimiz olduğunu nasıl anlarız?"

Pelin hanım cevap veriyor: "İnsülin direncinde aşağıdaki gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz:

Şeker, karbonhidrat için yoğun istek

Öğleden sonra uyku hali veya enerji düşüşleri

Açken sinirlilik veya titreme hissi

Açken konsantre olma zorluğu

Yatağa girdikten saatler sonra uykuya dalma, gece uyanma ve tekrar uykuya dalmakta güçlük çekme

Sabah uyanma zorluğu

Yemekten sonra yorgunluk

Karında ağırlık veya kilo vermede zorluk

Sık susama veya idrara çıkma

Yavaş iyileşen kesikler ve yaralar.

Yemekten sonra kahve gibi uyarıcılara duyulan ihtiyaç

Wellbeing uzmanı Pelin Bozkurt Bilgiç'e soruyoruz, "İnsülin direncine ne sebep olur?"

İnsülin Direncine Ne Sebep Olur?

Pelin hanım cevap veriyor: "Aşağıdaki faktörler insülin direncine katkıda bulunabilir:

Kötü uyku

Kronik stres

Yaşam tarzı

Beslenme

İnsülin Direnci İçin Baharatlar

Ayrıca eklemek isterim ki benim de mutfağımda sıkça kullandığım baharatların insülin duyarlılığını arttırmak ve glikoz seviyelerini düşürmek için kullanılabileceğini gösteren araştırmalar vardır.

Kişniş; karaciğere destek vererek detoks etkisini arttırır. Kronik iltihaplanmayı azalttığı için sebebiyet verdiği semptomları iyileştirir. İnsülin direnci de kronik iltihaplanmanın bir sonucudur. Araştırmalarda kişniş tohumunun pankreastaki enzim seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu görülmüş. İnsülin seviyelerini artırmaya ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilecek kişniş tohumunu kullandıktan sonra pankreasın daha sağlıklı olduğu gözlemlenmiş.

Kakule, pankreası koruyarak kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur. Yine insülin duyarlılığını arttırırken, şeker isteğini azaltarak kan şekerinin hızla inip çıkmasını engeller.

Şişkinliği ve gazı alır. Yemek sonrası ağıza atacağınız bir kaç tane kakule çiğneyerek rahatlarsınız.

Ayrıca kahvelerin içine pişerken ekleyeceğiniz kakule kafein etkisini azaltacaktır.

Baklagilleri pişirirken de şişkinlik için mutlaka kimyon ile birlikte ekleyin.

Yüksek karbonhidratlı beslenmede oluşacak olan sıkıntılarda iyileşme gözlendiğinden her yemeğinize ekleyin.

Karanfil de, sindirime yardımcı olarak şişkinlik, gaz gibi rahatsızlıkları azaltmak için kullanılır. Karaciğerin toksinlerden zarar görmesini engelleyecek düzeyde güçlü bir antioksidandır. Yoğun aroması ile şekere aşerme durumunda kokusu ile rahatlatarak süreci daha iyi yönetmenize destek verir."

Son olarak Wellbeing uzmanı ve Wellbeing mutfağı chefi Pelin Bozkurt Bilgiç'den tarif rica ediyoruz.

"Tabii, seve seve veririm. Şeker veya tatlı ihtiyacı duyduğunuzda aşağıdaki tariflere başvurabilirsiniz. Benim tavsiyem özellikle krakeri evde bulundurmanız ve acil durumlarda hemen ona başvurmanız. İşte şekere ve tatlıya meydan okuyan 3 tarifim:

3’Lü DESTEK KRAKERİ

1 bardak karabuğday unu

6 yemek kaşığı zeytinyağ

8 yemek kaşığı su

1 adet karanfil

4 adet kakule tohumu

1 çay kaşığı kişniş tohumu

Baharatları havanda ezin. Tüm karışımı yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. 2 yağlı kağıt arasında merdane ile açın. Dilimlere ayırıp 130 derece fırında 30 dakika pişirin. Kıtır olması için fırının içinde soğutun.

3’LÜ DESTEK İÇECEĞİ

1 bardak badem sütü

2 karanfil

4 adet kakule( ezilmiş)

1 çay kaşığı kişniş tohumu

Bir taşım kaynatın. Ilınmasını bekledikten sonra süzün. İçine 1 tatlı kaşığı ham bal ekleyip akşam yemek sonrası için.

3’LÜ DESTEK TATLISI

1/2 avokado

1 muz

1 y k keçiboynuzu unu

1tatlı kaşığı kakao

2 yemek kaşığı dut kurusu unu

2 kakule

2 karanfil

1/2 çay kaşığı kişniş tohumu

Tohumları havanda iyiye parçalayın. Diğer malzemelerle rondodan geçirip dolapta soğumasını bekleyin. Şeker aşerdiğinizde keyifle yiyin."