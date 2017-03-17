Daha Dik ve Düzgün Memeler İçin Yapılması Elzem 7 Yoga Hareketi

Memelerinizi daha dik ve şeklini daha düzgün hale mi getirmek istiyorsunuz? Postür sorunlarınızdan vücut ağrılarınıza kadar her derdin devası olan Yoga'nın isteklerinize cevap verecek 7 hareketini sizler için BrightSide'dan derledik.

1. Savaşçı Duruşu

Virabhadrasana ya da Savaşçı Duruşu olarak da bilinen bu egzersiz sizi sadece güçlendirmekle kalmayacak aynı zamanda göğüs kafesinizi de daha esnek ve aktif hale getirecek.

Ayaklarınızı birbirine paralel olacak şekilde biraz genişçe açarak düz durun.

Sol ayağınızı 90 derece sola, sağ ayağınızı içeriye doğru çevirin. Nefes alıp sol dizinizi eğin.

Sağ bacağınız düz dururken, kollarınızı kaldırın ve onları omuz hizasına getirin. Bileklerinize bakarak başınızı çevirin.

7-10 kez tekrarlayın, sonra aynı hareketleri sağ tarafa yapın.

2. Üçgen Duruşu

Trikonasana olarak da bilinen Üçgen Duruşu göğüs kafesinizi serbest bırakır ve güçlendirir, omurganızı uzatır ve kan akışınızı geliştirir.

Ayaklarınızı genişçe ayırın. Sol ayağınızı 90 derece, sağ ayağınızı da 15 derece çevirin.

Sol elinizle sol ayak bileğinize dokunun (zamanla avuç içinizi yere değdirebilirsiniz) ve kollarınızın düz bir çizgi oluşturması için sağ kolunuzu yukarı doğru gerin. Dizlerinizi ve omurganızı da düz tutun.

Yüzünü yukarı çevirin ve parmaklarınıza bakın. Sonra egzersizi diğer tarafla tekrarlayın.

3. Kobra Duruşu

Bhujangasana olarak da bilinen kobra duruşu, göğüs kaslarınızı gevşetmeye ve hacmini arttırmaya, karın kaslarınızı güçlendirmeye ve duruşunuzu geliştirmeye yardımcı olur:

Yüzüstü uzanın ve derin nefes alın. Gövdenizi yavaşça kaldırın ve alt bedeninizi aynı anda yere tutun. Bacak ve kollarınızdan aldığınız güç ile denge kurun.

Başınızı kaldırın ve yukarı bakın.

Yavaşça nefes vererek başlangıç ​​pozisyonuna dönün. Her tekrarda daha uzun süre egzersizi yapmaya çalışın.

4. Yay Duruşu

Dhanurasana olarak da bilinen yay duruşu, sırt ağrısı çekenler için harika bir duruş. Tüm omurgayı gerginleştirmeye yardımcı olur ve göğüslerinizi şekillendirir.

Yüzüstü yatıp, nefes alın ve dizlerinizi bükerek başınıza doğru kaldırın. Kollarınız dümdüz olacak şekilde ayak bileklerinizi tutun.

Yavaş yavaş tekrar nefes alıp, mümkün olduğunca bacaklarınızı ve kollarınızı yukarı doğru çekin. Kalçalarınızı ve göğüslerinizi yerden kaldırılmalı, karnınız üzerinde dengede durmalısınız.

Bu konumda 30 saniye kalmaya çalışın.

5. Tekerlek Duruşu

Chakrasana olarak da bilinen Tekerlek Duruşu, göğüs, omurga ve boynu esnetmenize, yorgunluğunuzu atmanıza ve baş ağrısını iyileştirmenize yardımcı olur

Sırtüstü uzanın ayaklarınızdan ve kollarınızdan destek alarak nefes alıp karnınızı yukarı kaldırın

Kollarınızı tamamen düz tutmaya çalışın. Bu konumda 30 saniye durun..

6. Destekli Baş Üstü Duruşu

Salamba Sirsasana olarak da bilinen Destekli Baş Üstü Duruşu, omurganın ve göğüs kafesinin bağlarını ve kaslarını güçlendirir. Nefes alma ve kan akışını geliştirir, ancak deneyimli kişiler için tavsiye edilir:

Öncelikle destek alabileceğiniz bir duvarın önüne geçin. Dört ayak üzerinde durduğunuz pozisyonu alın.

Parmaklarınızı yavaş yavaş birbirine geçirin ve kollarınızın ön kısmını yere koyun, dirseklerinizi de omuz genişliğinde açın.

Parmaklarınız başınızın arkasında olacak şekilde başınızın üst kısmını yere koyun. Bu şekilde birkaç kez nefes alarak rahatlayın.

Sonrasında ayak parmaklarınızı sıkın ve bacaklarınızı düzleştirin. Kalçanız omuz hizzanıza gelene ve sırtınız düz olana kadar ayaklarınızla bedeninize doğru yürümeye başlayın

Bu hareketi rahatça tamamladıysanız tek dizinizi kırın ve topuğunuzu poponuza değdirmeye çalışın. Ayağınızı geri alın ve diğer bacakla aynısını deneyin.

Tek bacağınızın üzerinde dengede durabiliyorsanız, aynı anda iki bacağınızla da deneyin. Topuklarınızı popunuza doğru çektiğinizde bacaklarınızı yavaşça yukarı doğru düzleştirin. Ayak parmaklarınızı sıkarak uzatabilir veya ayağınızı ileri doğru gerebilirsiniz.

Eğer daha önce yapmadıysanız bu hareketi yapmayı denemeyin ve boynunuzda baskı hissederseniz hemen bırakın.

7. Deve Duruşu

Ustrasana olarak da bilinen Deve Duruşu, sırt ağrılarına karşı oldukça etkilidir. Ayrıca akciğer hacmini arttırır ve göğüs kafesini güçlendirir:

Dizlerinizin üzerinde durun ve ayaklarınızı bitişik hale getirin.

Yavaşça bedeninizi geriye doğru bırakın ve elleriniz ile topuklarınızı tutun. Sonra sırtınızı ve kaburgalarınızı gergin hale getirin. Kafanızı da aynı şekilde geriye doğru götürün

30 saniye boyunca böyle kalın ve başlangıç ​​pozisyonuna dönün.