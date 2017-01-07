 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul -5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Daha fazla acı hissi insana nasıl yarar?

»
Daha fazla acı hissi insana nasıl yarar?
Acıyı daha fazla acıyla tedavi etmek mümkün mü? Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman’ın deneyi tam da bu soruya cevap vermeye ve davranış psikolojisi alanına ışık tutmaya yönelik.

Kahneman ve ekibi, yaptıkları deneyle deneklerin acıya dayanıklılığını ölçmeye çalıştı. Deneklerden her bir ellerini sırasıyla buz gibi suya sokmaları isteniyordu. İlkinde 14 derece sıcaklıktaki suda 60 saniye tutmaları, ikincisinde ise yine aynı sıcaklık ve aynı sürenin ardından, 30 saniye daha tutup sıcaklık yavaş yavaş 15 dereceye yükseltiliyordu.

Her iki deney de aynı derecede acı vermişti. Denekler ortalama olarak aynı zamanlarda acı duyduklarını ifade etmiş ve acının şiddeti zamanla artmıştı. Ekstra 30 saniye daha az soğuk suda tutulan el için acı hissi artık hep aynı seviyede kalmış ya da düşüş göstermişti.

Deneklerden hangi deneyi tercih ettikleri sorulduğunda, yüzde 70’i 90 saniyelik deneyi seçti. Ayrıca uzun süreli deneyin daha az acı verdiğini ve onun daha kısa sürdüğünü söyledi.

Doruk-son kuralı

Kahneman ayrıca kolonoskopi hastalarıyla da görüşmüş, genel olarak acı verici olarak bilinen bu muayeneye tabi tutulanlar da benzer yorumlarda bulunmuştu. Muayeneleri 4 ila 69 dakika arasında süren hastaların sonunda hatırladıkları şey sürenin uzunluğu değil, hissettikleri acı ya da rahatsızlığın derecesiydi.

Kahneman bunu doruk-son kuralı olarak adlandırıyor ve şöyle açıklıyor: Yaşadığımız bir olayla ilgili algımızı belirleyen şey, en yoğun duyulan his ve son anda bıraktığı hisle ilgilidir. Olayın süresi önemli değildir. Olayın büyük bir kısmı boyunca hissedilen şeyler de.

Kaheman bu bulgulardan yola çıkarak şu soruları soruyor: Cerrahlar, hastada ameliyatla ilgili iyi anılar bırakmak için ameliyat süresini uzatmalı mıdır? Bazıları da bu noktada tatil kıyaslamasını yapıyor: Tatil sonunda akılda kalan şey onun süresi değil, o sırada yaşanan şeylerdir.

Aslında doruk-son deneyinin en önemli dersi, sürenin önemli olmadığı değil, zaman algımızı belirleme biçimimizi kontrol etmenin de önemli olduğudur. Eğer bir hafta sonu yapılan kısa bir tatil de iki haftalık tatilin yaratacağı etkiyi bırakıyorsa mutluluğun yolu, hayatı zevk alınacak çok sayıda hoş tecrübeler yaşayacak şekilde organize etmekten geçiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İzlanda'da 1980'in ilk bebeği, 2017'nin ilk bebeğini doğurdu06 Ocak 2017 Cuma 17:10
  • Kıbrıslı spor eğitmeninden şiddet dolu motive yöntemi!06 Ocak 2017 Cuma 12:59
  • Hazar Ergüçlü, Kıbrıs’ta tatil yapıyor06 Ocak 2017 Cuma 11:12
  • İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi05 Ocak 2017 Perşembe 23:10
  • Kylie Jenner 'En başarılı 30'da05 Ocak 2017 Perşembe 18:10
  • 11 yaşındaki çocuk New York metrosunda psikolojik danışmalığa başladı05 Ocak 2017 Perşembe 17:02
  • Janet Jackson 50 yaşında ilk kez anne oldu04 Ocak 2017 Çarşamba 23:10
  • Neptün heykeline Facebook sansürü04 Ocak 2017 Çarşamba 19:10
  • FIFA’nın güzel sunucusu04 Ocak 2017 Çarşamba 14:10
  • Çocuklarda her enfeksiyon rahatsızlığında antibiyotik kullanılmamalı03 Ocak 2017 Salı 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti