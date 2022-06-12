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Daha fazla cilt enfeksiyonu, daha az kalp hastalığı: Uzun boy sağlığı nasıl etkiliyor

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Yeni bir bilimsel çalışma 250 bin kişiyi inceleyerek boy uzunluğunun çeşitli hastalıklarla ilişkisini araştırdı.
Daha fazla cilt enfeksiyonu, daha az kalp hastalığı: Uzun boy sağlığı nasıl etkiliyor
Fotoğraf: Pexels/Yavuz Pancareken

Boy uzunluğuyla hastalıklar arasındaki ilişki daha önce de bilimsel araştırmalara konu olmuştu. Ancak bu kez 250 bin kişi üzerinden veri toplanarak bu konuda dünyanın en kapsamlı araştırması yapıldı. Böylece sosyoekonomik durum gibi sağlığı etkileyen faktörlerden bağımsız sonuçlara ulaşılmaya çalışıldı.

The Guardian’ın haberine göre, uzun boylu kişilerde cilt ve kemik enfeksiyonlarının yanı sıra periferik nöropati (periferik sinirlerin zarar görmesi sonucu, genellikle el ve ayaklarda zayıflık, uyuşukluk ve ağrı) riski daha yüksek. Kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski daha düşük.

Araştırmayı ABD’deki Rocky Mountain Regional VA Tıp Merkezi’nden Sridharan Raghavan yürüttü. 200 binden fazla beyaz yetişkin, 50 binden fazla siyah yetişkinden alınan genetik ve sağlık bilgileri analiz edildi. Bulgular PLOS Genetics dergisinde yayınlandı.

Sonuçlar, uzun boylu insanların daha yüksek atriyal fibrilasyon (düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan bir çeşit kalp rahatsızlığı) ve varis riski taşıdığını doğruladı. Daha düşük koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski de daha önce yapılan çalışmalarla uyumlu çıktı.

 

100’den fazla etki alanı var

Yeni olarak uzun boyla bacak ve ayak ülserleri gibi deri ve kemik enfeksiyonlarının neden olduğu periferik nöropati riski arasındaki ilişkileri ortaya çıktı.

Araştırmacılar şimdi uzunluğun birkaç yaygın hastalık için önceden tanınmayan bir risk faktörü olabileceğine inanıyor. Raghavan, “Yetişkin boyunun, 100’den fazla klinik özelliği etkileyebileceğine dair kanıt bulduk” diyor.

Ancak, bulguların bazılarını netleştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu ve gelecekteki çalışmalarda daha çeşitli uluslararası bir popülasyonu incelemenin faydalı olacağı düşünülüyor.

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