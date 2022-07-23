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Daha genç görünmek için önce beyninizi besleyin

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Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, “Cildinizin sağlığı doğrudan beyninizin sağlığına bağlıdır. Harika görünen bir cilde sahip olmak için ilgilenilmesi gereken ilk organ beyindir” dedi ve dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.
Daha genç görünmek için önce beyninizi besleyin

Vücudumuz sürekli beyin hücreleri dahil tüm hücrelerini yeniler. Örneğin cilt hücrelerimiz 30 gün, beyin hücrelerimiz 90 günde bir yenilenir. Yiyecekler hücre gelişimi ve yenilenmesinin yakıtıdır. Yediklerimiz beynimizi doğrudan etkiler. Doğru beslenmemiz çok önemli, fastfood ile beslenirseniz fastfood gibi bir beyniniz ve kilolu bir vücudunuz olur.

Beyin ve vücut sağlığımız için beslenme kuralları

Sağlıklı yağlar tüketin: Beynimizin yağa ihtiyacı var, beyin katı dokusunun % 60'ı yağdan oluşuyor. Yağlar 3 tipten oluşuyor; 1- Kötü yağ-doymuş yağ, 2- Çok kötü yağ-trans yağ, 3- İyi yağ-doymamış yağ.

Doymuş yağ damar sertliği ve plak oluşturur ve kan damarları tıkanabilir. Yağ ve şeker deposu yiyeceklerin aşırı tüketimi, zevk ve coşku duygusu ile bağlantılı opioid reseptörlerin düzeyini arttırır ve bağımlılığa zemin hazırlayabilir. Bu nedenle bu besinleri yedikçe daha fazla yemek isteriz. Trans yağlar ise en kötü yağlardır, kimyasal olarak üretilirler. Margarin, kek, patates cipsi, kek ürünlere raf ömrü uzatmak için trans yağlar ekleniyor.

Doymamış yağlar ise sağlık için çok iyidir ve kolesterolü düşürürler. 2 temel tipi vardır. Tekli doymamış yağlar ve çoklu doymamış yağlar. Avokado, zeytinyağı, kanola yağı, fıstık yağı, çam fıstığı, badem tekli doymamış yağ içerir. Mısır yağı, balıklar çoklu doymamış yağ içerir. Somon ve palamut, çoklu doymamış yağ taşır ve Omega-3'ten zengindir.

Yeterince su için: Beynimizin yüzde 80'i sudur, doğru beslenmede ilk kural sıvı almaktır. Hafif bir su kaybı bile vücutta stres hormonunu arttırır. Huzursuz olursunuz, hafıza sorunları, kilo artışı olur. Sıvı kaybı cildinizi yaşlı, kırışık gösterir. Ağırlığınızı 30 ml ile çarparak tüketmeniz gereken sıvı miktarını bulabilirsiniz. Örneğin; 60 kilo iseniz 1800 ml su içmelisiniz.

Tatlandırıcı kullanmayın: Yapay tatlandırıcılar kalorisiz istediğim kadar tüketirim demeyin. Diyet içeceklerde bulunan tatlandırıcılar romatizma, mide barsak problemleri, baş ağrısı, hafıza sorunları yapabiliyor.

Tuz tüketimini azaltın: Tuz vücudun su tutmasına, ödeme sebep olur. Tuzda sodyum var. Sodyum ve potasyuma ihtiyacımız var ama sodyum fazla ise tansiyon, kilo artışı, insülin direnci olur. Tuz tüketimini azaltanlar 10 yıl içinde kalp ve beyin hastalıklarından ölme riskini % 25 azaltıyor. Potasyum tüketimini arttırmak da önemli. Sodyumun iki katı kadar potasyum tüketmeliyiz. Muz, ıspanak, kavun, kivi, kuru fasulye, domates, portakal, potasyum açısından zengindir.

Besinler ilaçtır

Besinler, moralimizi ve enerjimizi etkiler. Dikkat edin ne zaman fazla kahve içse sabırsız ve stresli olursunuz, ne zaman çikolata yeseniz, hareketli ve mutlu olursunuz. Kahvaltıda simit, poğaça gibi karbonhidrat ağırlıklı yerseniz 1 saat sonra dalgınlaşıp uyku haline geçersiniz. Sağlıklı besinleri tüketmek ise tüm gün enerji verebilir ve dikkatinizi arttırır.

Aldığınız kalorileri takip edin: Besleyici ama kalorisi düşük diyet, yaşlanmayı geciktirir. Çalışmalara göre beynin hafıza, problem çözme, motor kontrol işlemleri yapan bölümler az kalorili diyetle daha iyi korunuyor. Kalorileri saymak, kalıcı kilo vermenin de anahtarıdır. Tabii kalori azaltın derken, öğün atlayın demiyoruz. Zira öğün atlamak tersine metabolizmanızı yavaşlatır.

Yararlı besinler yiyin: Ceviz, koyu yeşil yapraklı besinler gibi yüksek antitoksidan içeren besinler tüketin. Antitoksidanlar paslanan, yaşlanan vücudunuzu temizler. Antitoksidanı yüksek olan yaban mersini için beyin meyvesi deriz. Felce karşı önleyicidir. Karın yağlarını eritir, kolesterolü düşürür, glikozu dengeler.

Kafein tüketimini azaltın: Kafein sadece kahveden oluşmuyor çay, kola, çikolata, enerji içeceklerinde de kafein var. Günde maksimum 300 mg kafein alabilirsiniz, 1 fincan kahve yaklaşık 100-125 mg, 1 bardak siyah çay 40 mg kafein içeriyor. Kafein sıvı kaybı yapar ve beyniniz sıvı olmadan sağlıklı düşünemez. Kafein beyne kan akışını azaltır. Beyniniz erken yaşlanır. Ama azı iyi; kahve, Alzheimer gelişmesini, kolon kanseri ve diyabeti önlüyor.portakal, potasyum açısından zengindir.

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