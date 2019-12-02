Daha geniş koltukta oturma isteği reddedilince ‘hasta taklidi’ yapıp uçağı kalktığı havalimanına indirdi

ABD’nin Pensacola kentinden Miami’ye gitmek üzere havalanan uçak, bir kadın yolcu hastalandığını söyleyince kalktığı havalimanına geri döndü. Ancak kadının yalan söylediği ortaya çıktı.

Havayolu şirketi American Eagle, uçak kalktıktan bir saat sonra kadın yolcunun daha geniş bir koltuk talep ettiğini, kabin ekibinden bu isteğinin yerine getirilemeyeciğini öğrenince hastalandığını ve tıbbi desteğe ihtiyacı olduğunu söylediğini açıkladı.

Açıklamaya göre kadın kabin ekibini ‘rol yaparak’ hasta olduğuna inandırdı ve pilot rotayı geri çevirdi. Ancak, uçak Pensacola’ya indiğinde kadının hasta olmadığı, herkesi kandırdığı anlaşıldı.

Tüm yolcular uçaktan inerken kadın inmemekte direnince ise polis çağrıldı. Polis, gözaltına alınan yolcunun psikolojisinin bozuk olup olmadığının anlaşılması için bir kliniğe götürüldüğünü, oradan çıkacak sonuca göre işlem yapılacağını duyurdu.

Uçak, indikten iki saat sonra yeniden Miami’ye gitmek üzere havalandı. .