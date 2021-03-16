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“Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atığın Geri Dönüştürülmesi Projesi”nde büyük adım

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Anlaşmaya göre, Hisarköy bölgesinde yer alacak olan kompost üretim tesisinin yapımı dört ay içerisinde tamamlanacak. 
“Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atığın Geri Dönüştürülmesi Projesi”nde büyük adım

Sözleşmesi 2017 yılı Aralık ayında  imzalanan, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği, Lapta Belediyesi’nin ana uygulayıcı olduğu ve Alsancak Belediyesi’nin ortaklığıyla yürütülen “Daha İyi Bir Çevre İçin Yeşil Atığın Geri Dönüştürülmesi” projesinde büyük bir adım atıldığı bildirildi.

Lapta Belediyesinden verilen bilgiye göre, yeşil atıklardan toprak iyileştirici (kompost) üretim tesisi yapım ihalesi sonuçlandırıldı ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile Cysings Construction Ltd. yetkilileri arasında tutarı 104 bin 328 Euro olan yapım sözleşmesi imzalandı.  

Anlaşmaya göre, Hisarköy bölgesinde yer alacak olan kompost üretim tesisinin yapımı dört ay içerisinde tamamlanacak. 

Kompost üretimi açısından KKTC’de bir ilk olma özelliğini taşıyan dev proje, ekipmanların satın alınması ve tesisinin inşaatının tamamlanmasının ardından Lapta Belediyesi ve Alsancak Belediyesi sınırları içerisindeki yeşil atıkların geri dönüştürülerek kompost haline getirilmesini sağlayacak ve üretilen kompost 2021 Aralık ayında piyasaya sunulacak. 

Proje sayesinde KKTC’de tarım ve seracılık sektörlerine büyük ekonomik katkı sağlanması ve proje sahibi belediyelerin taşımacılık giderlerinde önemli oranda tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

 
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