Daha iyi sağlığa giden yol zıplamaktan geçiyor

John P. Porcari biraz realite TV şovu bağımlısı. Egzersiz yapmak istediğinde, Wisconsin-LaCrosse Üniversitesi'nden emekli spor ve egzersiz bilimi profesörü aşağı iniyor ve mini bir trambolinde zıplarken Alaska: The Last Frontier veya Naked and Afraid izliyor. Porcari , The Times ile konuşmadan hemen önce, Discovery Channel'ın Gold Rush programını izlerken 50 zıplamalık dört set tamamlamıştı. Ocak ayında hazırlandığı bir kayak gezisi olduğunu söyledi.

Spor salonları kapanınca ilgi arttı

Küresel trambolin pazarının 2020'deki tahmini 2,9 milyar dolardan 2027'ye kadar 4,1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Trambolinlere olan ilgi pandemi de spor salonları kapandığında fırladı. Ancak patlayan popülaritesine rağmen trambolin hala meşru bir egzersiz aletinden çok bir çocuk oyuncağı gibi görünüyor. Ancak son zamanlarda artan sayıda araştırma, trambolinin etkileyici derecede etkili ve verimli bir egzersiz modu olduğunu öne sürüyor.

Trambolinle ilgili çok az sayıda büyük, yüksek kaliteli çalışma olmasına rağmen, var olan araştırmalar dengeyi, kardiyovasküler zindeliği ve pelvik taban kas sistemini iyileştirdiğini ve yüksek etkili egzersiz türlerine oranlar eklemlere daha karşı daha nazik olduğunu gösteriyor.

Peki uzmanlar trambolin egzersizleri ve nasıl başlanacağı hakkında ne diyor?

Dengenizi geliştirin

Porcari, kardiyovasküler bir egzersiz olmasının yanı sıra, ayaklarınızda, ayak bileklerinizde ve baldırlarınızda kaslar oluşturduğu için zıplamanın denge için harika olduğunu söyledi. Bu, insanlar yaşlandıkça ve düşme riskleri arttıkça özellikle önemlidir.

Bir biyomekanist ve New Jersey'deki Monmouth Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Çalışmaları Fakültesi’nin geçici dekanı Sarah Shultz, büyük bir açık hava trambolininde zıplamanın kendi çocuklarıyla bağlantı kurmak için bir fırsat olduğunu söyledi. İki çocuk annesi Shultz, “Çocuklarımla harika vakit geçiriyorum. Zorlu bir toplantıdan çıkabilirim ya da bir makale yazmaya çalışırken yazar tıkanıklığı yaşarım ve 'Pekala çocuklar. Beş dakikam var. Annemizi daha mutlu edelim’ diyorum” dedi.

Evde başlayın

Uzmanların çoğu, yaklaşık 50 dolara mal olan 32 ila 48 inç atlama yüzeyine sahip bir trambolin öneriyor. Üst düzey seçenekler bunun 10 katına mal olabilir ama daha rahat yaysız bir tasarım, kolay taşıma ve saklama için çıkarılabilir ayaklar ve cihazı daha az gürültülü ve daha düşük etkili hale getiren ayarlanabilir lastik kordonlar sunabilir. Dengesiz hissediyorsanız, uzmanlar trambolini en azından duvara bir kol mesafesi yakınlığında bir yere koymanızı öneriyor.

Antrenmanı zorlaştırmak için bilek veya ayak bileği ağırlıkları ekleyebilirsiniz. Yine de, temel konularda uzmanlaşmanız biraz zaman alıyorsa cesaretiniz kırılmasın. The Ness'in kurucu ortağı Colette Dong, “Zıplamak denge, kardiyo, koordinasyon ve güç içerir, bu nedenle başladığınızda biraz öğrenmeniz gerekir” dedi.