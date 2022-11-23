  • BIST 4.854,16
  • Altın 1048
  • Dolar 18.6129
  • Euro 19.3561
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor

Daha iyi sağlığa giden yol zıplamaktan geçiyor

» »
Trambolin üzerinde zıplamanın sağlınız için faydalı olduğunu biliyor muydunuz? New York Times'ın konuştuğu uzmanlar zıplama egzersizinin denge geliştirmekten eklem sağlığını korumaya kadar birçok etkisinin olduğunu söyledi
Daha iyi sağlığa giden yol zıplamaktan geçiyor

John P. Porcari biraz realite TV şovu bağımlısı. Egzersiz yapmak istediğinde, Wisconsin-LaCrosse Üniversitesi'nden emekli spor ve egzersiz bilimi profesörü aşağı iniyor ve mini bir trambolinde zıplarken Alaska: The Last Frontier veya Naked and Afraid izliyor. Porcari , The Times ile konuşmadan hemen önce, Discovery Channel'ın Gold Rush programını izlerken 50 zıplamalık dört set tamamlamıştı. Ocak ayında hazırlandığı bir kayak gezisi olduğunu söyledi.

 

Spor salonları kapanınca ilgi arttı

Küresel trambolin pazarının 2020'deki tahmini 2,9 milyar dolardan 2027'ye kadar 4,1 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Trambolinlere olan ilgi pandemi de spor salonları kapandığında fırladı. Ancak patlayan popülaritesine rağmen  trambolin hala meşru bir egzersiz aletinden çok bir çocuk oyuncağı gibi görünüyor. Ancak son zamanlarda artan sayıda araştırma, trambolinin etkileyici derecede etkili ve verimli bir egzersiz modu olduğunu öne sürüyor. 

Trambolinle ilgili çok az sayıda büyük, yüksek kaliteli çalışma olmasına rağmen, var olan araştırmalar dengeyi, kardiyovasküler zindeliği ve pelvik taban kas sistemini iyileştirdiğini ve yüksek etkili egzersiz türlerine oranlar eklemlere daha  karşı daha nazik olduğunu gösteriyor.

Peki uzmanlar trambolin egzersizleri ve nasıl başlanacağı hakkında ne diyor?

 

Dengenizi geliştirin

Porcari, kardiyovasküler bir egzersiz olmasının yanı sıra, ayaklarınızda, ayak bileklerinizde ve baldırlarınızda kaslar oluşturduğu için zıplamanın denge için harika olduğunu söyledi. Bu, insanlar yaşlandıkça ve düşme riskleri arttıkça özellikle önemlidir.

Bir biyomekanist ve New Jersey'deki Monmouth Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Çalışmaları Fakültesi’nin geçici dekanı Sarah Shultz, büyük bir açık hava trambolininde zıplamanın kendi çocuklarıyla bağlantı kurmak için bir fırsat olduğunu söyledi. İki çocuk annesi Shultz, “Çocuklarımla harika vakit geçiriyorum. Zorlu bir toplantıdan çıkabilirim ya da bir makale yazmaya çalışırken yazar tıkanıklığı yaşarım ve 'Pekala çocuklar. Beş dakikam var. Annemizi daha mutlu edelim’ diyorum” dedi. 

Evde başlayın

Uzmanların çoğu, yaklaşık 50 dolara mal olan 32 ila 48 inç atlama yüzeyine sahip bir trambolin öneriyor. Üst düzey seçenekler bunun 10 katına mal olabilir ama daha rahat yaysız bir tasarım, kolay taşıma ve saklama için çıkarılabilir ayaklar ve cihazı daha az gürültülü ve daha düşük etkili hale getiren ayarlanabilir lastik kordonlar sunabilir. Dengesiz hissediyorsanız, uzmanlar trambolini en azından duvara bir kol mesafesi yakınlığında bir yere koymanızı öneriyor. 

Antrenmanı zorlaştırmak için bilek veya ayak bileği ağırlıkları ekleyebilirsiniz. Yine de, temel konularda uzmanlaşmanız biraz zaman alıyorsa cesaretiniz kırılmasın.  The Ness'in kurucu ortağı Colette Dong, “Zıplamak  denge, kardiyo, koordinasyon ve güç içerir, bu nedenle başladığınızda biraz öğrenmeniz gerekir” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akciğer kanseri için düzenli tarama yaptırmak hayati önem taşıyor23 Kasım 2022 Çarşamba 10:30
  • Güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın23 Kasım 2022 Çarşamba 00:27
  • Elektronik sigara, aroma ve mentol topları kullananlara kötü haber22 Kasım 2022 Salı 23:58
  • Covid-19 geçirenlerin beyinlerini incelediler: Endişe yaratan sonuç22 Kasım 2022 Salı 22:55
  • Stres, yüksek tansiyonun belirtisi olabilir; nedeni değil22 Kasım 2022 Salı 22:36
  • Farkında olmadan şekerimizi yükselten gıdalar22 Kasım 2022 Salı 15:15
  • Tuz stres yapıyor22 Kasım 2022 Salı 14:59
  • DSÖ’den yeni salgın adımı! 300 bilim insanı toplanıyor22 Kasım 2022 Salı 14:29
  • Karnından 10 yeni doğan bebek ağırlığında “top” çıktı22 Kasım 2022 Salı 12:08
  • Coronanın ortaya çıktığı Çin’de yeniden alarm verildi22 Kasım 2022 Salı 00:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti