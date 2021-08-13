“Daha Kötü Varyantların Çıkmasından Çekiniyoruz”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşı çağrısı yaparak, "Aşılarımızı tamamlamak zorundayız. Bu konuda yol katediliyor; ama daha hızlı katetmek istiyoruz çünkü delta varyantından sonra daha kötü varyantların, aşıdan korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ünal, Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış yaşandığını belirterek, hastanelere ve yoğun bakımlara aşılama ile ilgili problemi olan hastaların ağırlıklı olarak yattığını söyledi.

"AŞIDAN KORUNMAYACAK VARYANTLARIN ÇIKMASINDAN ÇEKİNİYORUZ"

Prof. Dr. Ünal, yoğun bakıma başvuran hasta sayısının 2'nci ve 3'üncü pikteki kadar fazla olmadığını kaydederek, şöyle konuştu: "Bize yatan hastalara baktığınız zaman büyük oranı aşılanmamış ya da eksik aşılanmış kişiler olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bize gelen hastalarda yaş gençleşmesine rağmen ek hastalığı olanların daha fazla olduğunu görüyoruz.

Özellikle ek hastalığı olanların aşılanmamış olması yoğun bakıma yatış olasılığını artırıyor. Bu arada ek hastalıkları olan ve çift doz Sinovac olmuş olmasına rağmen bir hasta hayatını kaybetti ama bizim yoğun bakımımızda şu ana kadar çift doz doğru aşılama yapılmış Biontechli hiçbir hasta yatmadı. Çıkardığımız sonuç şu; aşılarımızı tamamlamak zorundayız, hızla tamamlamak zorundayız. Aşılama sonucunda hasta olma, PCR pozitif çıkma ve hastalığı ağır geçirme olasılığımız azılıyor. Lütfen aşılarınızı olun. Bu konuda yol katediliyor; ama daha hızlı katetmek istiyoruz çünkü delta varyantından sonra daha kötü varyantların aşıdan korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz."