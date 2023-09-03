Daha neler göreceğiz! Sahte Yangın İhbarı Verdi!

02.09.2023 tarihinde, saat 15:45 sıralarında, Girne'de, E.C.O.(E-25)’nun, ev sahibinin elektriği bağlatmadığı gerekçesi ile ikametgahında yangın olmadığı halde konu adreste ev sahibi adına kiraları toplayan şahsı Whatsapp uygulaması üzerinden arayarak, dairede yangın olduğunu söyleyip itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağlayıp yalan yangın ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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