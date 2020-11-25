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Daha önce de hırsızlık yapmış!

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Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Akkuş dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Daha önce de hırsızlık yapmış!

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Akkuş dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı. Polis, zanlı Ahmet Akkuş’un Dükkan açma ve sirkat suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20-21.11.2020 tarihinde 22.00-08.08.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Surlariçi’nde faaliyet gösteren Bektaş Şaşkara’ya ait marketin doğu tarafında bulunan pencereye hasar yapmadan girip, muhtelif sayıda kartın sigara, 300 TL madeni para, 550 TL değerinde erkek altın yüzüğü, 475 TL altın kadın yüzüğü ve markası meçhul güvenlik kamerası kayıt cihazını sirkat ettiğini anlattı. Turgal, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını ve zanlının 2018 yılında Geceleyin ev açma, sirkat, mülke tecavüz suçlarından teminata bağlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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